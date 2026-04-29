Cheryl különleges képeket osztott meg gyermekével – hihetetlen, mekkorát nőtt a néhai Liam Payne fia

Cheryl Tweedy különleges fotókat osztott meg a fiával, Bearrel közös kirándulásukról - ez ritka gesztus a Girls Aloud énekesnőjétől, aki általában óvja a magánéletét.

Nagyon megnőtt a tragikusan elhunyt Liam Payne kisfia / Fotó: Keith Mayhew

A 42 éves sztár a közösségi médiában tett közzé képeket, amelyeken a gyermekével Disneyworldben tett kirándulását örökítették meg.

Valahol a világ sarkán még mindig létezik varázslat

- írta az énekesnő a felvételekhez. Cheryl továbbá egy videót is megosztott, amelyen kézen fogva sétál a fiával, aki háttal áll a kamerának, míg egy másik felvételen sapka takarja az arcát, így nem lehet felismerni.

Bear 2017-ben született, miután Cheryl 2016-ban kapcsolatba került a One Direction korábbi sztárjával, Liam Payne-nel. A pár 2018-ban jelentette be a szakítását, ugyanakkor mindketten hangsúlyozták elkötelezettségüket a kisfiuk nevelése iránt.

Még mindig nagyon szeretjük egymást családként. Bear a világunk közepe, és arra kérünk benneteket, hogy tartsátok tiszteletben a magánéletét, miközben közösen haladunk ezen az úton

- kérte akkoriban Liam Payne.

A One Direction énekese 2024-ben hunyt el, miután mindössze 31 évesen kizuhant egy hotelszoba ablakán Buenos Airesben. Most rajongók teljesen elérzékenyültek azon, mekkorát nőtt az egykori sztárpár kisfia: sokan úgy vélik, hamarosan magasabb lesz az édesanyjánál, valamint arra is rámutattak, hogy a kis Bear már nem is annyira kicsi - írja a Mirror.

