KincsvadászokExatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
15°C Székesfehérvár

Péter névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Cheryl különleges képeket osztott meg gyermekével – hihetetlen, mekkorát nőtt a néhai Liam Payne fia

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 29. 10:45
Az anya-fia páros Disneyworldben tett kirándulását örökítették meg a felvételek. Cheryl, aki fiát távol tartja a nyilvánosságtól, most ritka betekintést engedett az életükbe.
CJA
A szerző cikkei

Cheryl Tweedy különleges fotókat osztott meg a fiával, Bearrel közös kirándulásukról - ez ritka gesztus a Girls Aloud énekesnőjétől, aki általában óvja a magánéletét.

Nagyon megnőtt a tragikusan elhunyt Liam Payne kisfia / Fotó: Keith Mayhew

A 42 éves sztár a közösségi médiában tett közzé képeket, amelyeken a gyermekével Disneyworldben tett kirándulását örökítették meg.

Valahol a világ sarkán még mindig létezik varázslat

- írta az énekesnő a felvételekhez. Cheryl továbbá egy videót is megosztott, amelyen kézen fogva sétál a fiával, aki háttal áll a kamerának, míg egy másik felvételen sapka takarja az arcát, így nem lehet felismerni.

Bear 2017-ben született, miután Cheryl 2016-ban kapcsolatba került a One Direction korábbi sztárjával, Liam Payne-nel. A pár 2018-ban jelentette be a szakítását, ugyanakkor mindketten hangsúlyozták elkötelezettségüket a kisfiuk nevelése iránt.

Még mindig nagyon szeretjük egymást családként. Bear a világunk közepe, és arra kérünk benneteket, hogy tartsátok tiszteletben a magánéletét, miközben közösen haladunk ezen az úton

- kérte akkoriban Liam Payne.

A One Direction énekese 2024-ben hunyt el, miután mindössze 31 évesen kizuhant egy hotelszoba ablakán Buenos Airesben. Most rajongók teljesen elérzékenyültek azon, mekkorát nőtt az egykori sztárpár kisfia: sokan úgy vélik, hamarosan magasabb lesz az édesanyjánál, valamint arra is rámutattak, hogy a kis Bear már nem is annyira kicsi - írja a Mirror.

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
