Hivatalos! Katy Perry és a volt kanadai miniszterelnök a vörös szőnyegen ismerték el kapcsolatukat

Katy Perry és Justin Trudeau június 8-án, hétfőn léptek először együtt a vörös szőnyegre az énekesnő új filmjének premierjén.

Katy Perry és Justin Trudeau a vörös szőnyegen jelent meg

Fotó: Armando Arorizo / Northfoto

Katy Perry és Justin Trudeau a vörös szőnyegen

Az 54 éves volt kanadai miniszterelnök a 41 éves popsztárt támogatta a Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live from Paris című koncertfilm bemutatóján a filmfesztiválon. Perry egy fehér, rózsaszín részletekkel díszített, nyakpántos ruhát viselt, haját elegáns kontyba fogva. Trudeau klasszikus stílusban érkezett: fekete öltönyben és hófehér ingben.

Ez inkább egy dokumentumfilm az életemről, és egy valóban csúcsminőségű koncertélmény a rajongóknak

- mondta az énekesnő.

A párról először 2025 júliusában kezdtek pletykálni, amikor egy montreali parkban látták őket sétálni egy kiskutyával. Később a környékbeli Le Violon étteremben vacsoráztak együtt.

Nagyon kedvesek és barátságosak voltak a személyzettel, igazi öröm volt vendégül látni őket

- mondta akkor az étterem képviselője.

A vacsora egy hónappal azután történt, hogy Perry és a 48 éves Orlando Bloom kilenc év után felbontották eljegyzésüket. Nem sokkal később Trudeau-t Perry montreali koncertjén is látni lehetett, 2025. július 30-án.

Azóta majdnem eltelt egy év, és Perry már Trudeau gyermekeivel is megismerkedett. A politikus fia, Xav - aki maga is zenész - nemrég elárulta, hogy gyakran kér tanácsot az énekesnőtől.

Mindig örömmel ad tanácsot, vagy elmondja, min kellene változtatnom

- mesélte. (People)