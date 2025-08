Randi után újabb program: Katy Perry koncertjén bulizott Justin Trudeau

A világhírű énekesnő, Katy Perry Lifetimes turnéjának montreali állomása nemcsak a zene kedvelőinek hanem a politikai és celebvilág figyelmének középpontjába is került. A koncerten ugyanis feltűnt a volt kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau is, mindössze két nappal azután, hogy közös vacsorán és sétán látták őket Montreal belvárosában.

Justin Trudeau a lányával ment el Katy Perry montreali koncertjére (Fotó: PA / Northfoto)

Justin Trudeau Katy Perry koncertjén bulizott

Két nappal a közös vacsora után, július 30-án Justin Trudeau a montreali Bell Centre közönsége között tűnt fel Katy Perry Lifetimes Tour című koncertjén. A volt miniszterelnök ezúttal családi körben, egyik lányával együtt jelent meg, és szemmel láthatóan élvezte a koncertet. Több videófelvételen is jól látható, ahogy Justin Trudeau aktívan részt vett a műsorban: énekelt, tapsolt, sőt, egyes számok szövegét is kívülről ismerte. A koncertlátogatás önmagában nem lenne szokatlan, különösen úgy, hogy a lányával együtt érkezett, ugyanakkor az időzítés elkerülhetetlenné tette a találgatásokat, ugyanis alig 48 órával a Katy Perryvel való közös vacsora és séta után történt.

Romantikus vacsora Katy Perryvel

Július 28-án, vasárnap este Justin Trudeau és Katy Perry közösen vacsoráztak Montreal egyik előkelő éttermében, a Le Violon étteremben. A szemtanúk szerint a két híresség diszkréten, ám szemmel láthatóan jó hangulatban töltötte az estét. A beszámolók alapján semmilyen nyilvános érzelmi megnyilvánulás nem történt, de a közvetlen, baráti viselkedés sokakban felkeltette a gyanút, hogy esetleg nem csupán udvariassági találkozóról volt szó. A vacsorát követően a párost egy könnyed esti séta közben is látták a Mount Royal park környékén, ahol Katy Perry a kutyáját is, Nuggettet magával vitte. Az eseményekről készült fotókon és videókon egyértelműen látszik, hogy a két híresség nagyon is élvezte egymás társaságát, ami azért is érdekes, mert az énekesnő egy hónapja sincs, hogy hivatalosan is szakított párjával, Orlando Bloommal.

Katy Perry és Orlando Bloom 9 évig volt együtt (Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto)

Egy hónapja lett szingli Katy Perry

Katy Perry és Orlando Bloom július elején jelentették be, hogy külön utakon folytatják. A sztárpár kilenc évig volt együtt és egy közös gyermekük született, Daisy Dove. A hivatalos közleményben kifejtették, hogy ha bár különválnak, a gyereküket közösen, egyetértésben fogják nevelni. Justin Trudeau felesége pedig 2023 nyarán adta be a válókeresetet, Sophie Grégoire-tól, akivel három gyermeket neveltek együtt közel két évtizedig. Mindkét híresség tehát új fejezethez érkezett a magánéletében és ha bár hivatalosan még nem erősítették meg, de az egyre gyakoribb közös programok miatt egyértelműen úgy tűnik, mintha elindult volna valami közöttük.