Katy Perry és Justin Trudeau először jelentek meg nyilvánosan egy párként

A 41 éves amerikai énekesnő és a volt kanadai miniszterelnök, Justin Trudeau hivatalosan is egy párként jelentek meg a nyilvánosság előtt. A friss szerelmesek október 25-én Párizsban, a híres Crazy Horse kabaréban ünnepelték együtt Katy Perry születésnapját.

Katy Perry nyilvánosan is felvállalta új párját, Justin Trudeau-t

Fotó: Yehiel Chekroune / Bestimage / Northfoto

Katy Perry és Justin Trudeau első nyilvános megjelenése

Katy Perry és Justin Trudeau párizsi megjelenése volt az első alkalom, amikor hivatalosan együtt mutatkoztak. A People magazin beszámolója szerint a szerelmesek október 25-én, szombaton Katy Perry születésnapja alkalmából a Crazy Horse Paris nevű felkapott helyen vettek részt egy előadáson. A távozáskor a fotósoknak sikerült is megörökíteniük, ahogy a két híresség kézen fogva hagyja el a helyszínt. A 41 éves amerikai énekesnő egy élénkvörös ruhát viselt, amíg a volt kanadai miniszterelnök egy visszafogott fekete öltözetet választott. Az esemény során a rajongók közül néhányan odaléptek hozzájuk, egyikük még két szál vörös rózsát adott át az énekesnőnek, miközben a boldog születésnapot köszöntőjét énekelte neki.

Katy Perry-t és Justin Trudeau-t utoljára szeptemberben fotózták le együtt Santa Barbara partjainál

Fotó: SWNS / Northfoto

Katy Perry és Justin Trudeou kapcsolata

Katy Perry Justin Trudeau-val való kapcsolata az elmúlt hónapokban fokozatosan került a figyelem középpontjába. Az első közös megjelenésükről szóló hírek még nyáron jelentek meg, amikor Montrealban együtt vacsoráztak és megsétáltatták Katy Perry kutyáját, Nuggets-et a közeli parkban. Ekkor kezdődtek az első pletykák arról, hogy a két híresség között több lehet puszta barátságnál. Majd miután néhány hónapig nem látták őket együtt, a két hírességet szeptemberben lefényképezték, ahogy egy jachton ölelkeznek és csókolóznak Santa Barbara partjainál. Egy forrás később a PEOPLE magazinnak elmondta, hogy Justin Trudeau a montreali randevújuk óta 'udvarolt' a Grammy-díjra jelölt énekesnőnek:

Még Kaliforniába is elrepült, hogy a turné szünetében találkozzon vele.

Katy Perry új románca azért is figyelemre méltó, mert az amerikai énekesnő nemrégiben szakított a hollywood-i szívtipróval, Orlando Bloommal.

Katy Perry és Orlando Bloom hét év után döntöttek úgy, hogy külön utakon folytatják tovább

Fotó: Doug Peters/EMPICS Entertainment / Northfoto

Katy Perry és Orlando Bloom szakítása

Katy Perry és Orlando Bloom több mint hét évig volt együtt, és a sztárvilág egyik legkedveltebb párja volt. Az utóbbi időben azonban egyre több forrás jelezte, hogy a kapcsolatuk megromlott és idén júliusban úgy döntöttek, hogy külön utakon folytatják tovább. A szakítás békésen zajlott és azóta próbálják egyetértésben nevelni a közös gyermeküket, Daisy Dove Bloom-ot.