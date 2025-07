Katy Perry már tovább is lépett - Nem hiszed el kivel vacsorázott!

Katy Perryt lencsevégre kapták, ahogy Justin Trudeau-val, Kanada egykori miniszterelnökével vacsorázik Montreálban.

Fotó: Forrás: Getty Images via AFP/Arturo Holmes

A TMZ szúrta ki azt a felvételt, amelyen az énekesnőt és az egykori miniszterelnököt hétfőn a Le Violon étteremben lehet látni. Bár az meg mindig nem teljesen világos, hogy egy romantikus randiról vagy egy baráti találkozóról van-e szó, igen csak érdeklődőnek tűnnek egymás iránt. A képeken is látszik, ahogy egymáshoz közel hajolva beszélgetnek.

Egy szemtanú elmondta, hogy több koktélt is elfogyasztottak, valamint a sok fogás közül az egyik a homár volt. "Láthatóan biztonsági őrök is figyelték, hogy az este zavartalan legyen. A bárnál ültek és folyamatosan csekkolták a randit az üvegablakon keresztül. Egy ponton az étterem vezetője is üdvözölte a párost, majd amikor végeztek, Katy és Justin hátramentek a konyhába, hogy személyesen megköszönjék a kiszolgálást a személyzetnek" -mondta a szemtanú.

Katy Perry turnéja apropóján tartózkodik Kanadában. Ma este Ottawában, holnap pedig Montreálban ad koncertet.

Ahogy azt már korábban is megírtuk, Katy Perry egy ideje szingli, miután elváltak útjaik Orlando Bloommal, akivel két kislányuk van. Mindeközben Trudeau és exfelesége, Sophie is elváltak 2023-ban, 18 év házasság után.

