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Elmarad Kanye West koncertje - itt vannak a döbbenetes részletek

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 11. 18:40
elmaradPrágaKanye West
A rapper koncertjeit számos európai országban lemondták. Kanye West prágai fellépése is elmarad.

Elmarad Kanye West amerikai rapper július 25-re tervezett prágai koncertje - közölték csütörtökön Prágában.

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Kanye West prágai koncertjét lemondták Fotó: PA /  Northfoto

Elmarad Kanye West koncertje

Megerősíthetem, hogy erre a koncertre a Chuchle Arénában (prágai lóversenypálya) nem kerül sor, együttműködésünket a rendezőkkel megszüntettük

- mondta Zuzana Rambová, a lóversenypálya igazgatója a CTK hírügynökségnek.

A Ye néven is ismert amerikai rapper prágai fellépését idén tavasszal jelentette be a HUGO Productions rendezőiroda. A koncert lemondásának okait a lóversenypálya igazgatója nem közölte.

A HUGO Productions rendezőirodát Hugo Varga alapította, aki Szlovákiában a Rubicon zenei fesztivált szervezte, amelyen az amerikai rappernek tavaly kellett volna fellépnie, de akkor az egész fesztivált lemondták.

A 48 éves amerikai zenész, aki korábban igen népszerű volt eredeti zenéje és sikeres fellépései miatt, az utóbbi években számos rajongóját és szerződését elveszítette antiszemita és fajgyűlölő kirohanásai nyomán. Koncertjeit számos európai országban lemondták.

Prágai fellépése ellen a városvezetésben erős pozíciókkal rendelkező Kalózok párt képviselői szólaltak fel először, majd a csehországi zsidó hitközségek vezetősége és számos civil aktivista is tiltakozott ellene - írja az MTI.

Kanye West fellépésére Prágában nincs hely. Pont. Ennyi. Nem engedhetjük meg, hogy a kultúrával visszaéljenek, és gyűlöletkeltő ideológiákat propagáljanak. A koncert megtartását Prága területén határozottan elutasítjuk

- nyilatkozott Jaromír Beránek, a főpolgármester kalózpárti helyettese a sajtónak.

 

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