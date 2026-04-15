Kanye West brutális balhéja: beperelték, miután leütött egy férfit

Újabb balhé a rapper körül. Kanye West ellen pert indítottak, miután egy férfi azt állítja, hogy a híresség minden előzmény nélkül leütötte őt egy luxushotelben. Ha pedig ez nem lenne elég, botrányos már önmagában is, a rapper később hamis történettel próbálta megmagyarázni a történteket.

Kanye Westet beperelték, miután minden ok nélkül leütött egy férfit a híres Chateau Marmontban

(Fotó: PA/Northfoto)

Kanye Westet beperelte egy ismeretlen férfi, aki azt állítja, a rapper minden előzmény nélkül leütötte őt

beperelte egy ismeretlen férfi, aki azt állítja, a rapper minden előzmény nélkül leütötte őt Az incidens még 2024-ben történt a Chateau Marmontban

A rapper azóta már beszámolt erről az esetről, de teljesen másképp adta elő.

Kanye West balhéja a bíróságra repítette őt

Kanye Westet beperelték egy állítólagos súlyos incidens miatt. A DailyMail által megszerzett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy egy névtelen felperes – akit John Doe néven említenek – testi sértés és szándékos lelki szenvedés okozása miatt perli a rappert egy incidens miatt, ami a Chateau Marmontban történt 2024. április 16-án. A beadvány szerint Kanye West röviddel 23 óra előtt odament a felpereshez a kertben található étkezőben, és hirtelen arcon ütötte, ami miatt a férfi elesett, beütötte a fejét, és eszméletét vesztette. A vádak szerint azonban itt nem ért véget az erőszak: a rapper állítólag tovább ütötte a sértettet, miközben az már mozdulatlanul feküdt a földön. A kereset súlyos sérülésekről, orvosi költségekről és hosszú távú következményekről számol be. A felperes szerint az eset nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megviselte, és komoly károkat okozott a renoméjában is.

Kanye West állítólag csak a feleségét, Bianca Censorit védte

(Fotó: Tiziano Da Silva – Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Kanye West hazudott az esetről

Az ügy egyik legérdekesebb része, hogy Kanye West korábban már beszélt az esetről, ám teljesen más verziót adott elő. Akkor azt mondta, hogy azért ütött meg egy férfit, mert az állítólag illetlenül viselkedett a feleségével, Bianca Censorival. A megszerzett bírósági dokumentum azonban ezt a történetet határozottan cáfolja. A felperes szerint semmilyen provokáció nem történt, és a rendelkezésre álló videófelvételek is azt bizonyítják, hogy nem tanúsított helytelen viselkedést. Sőt, a kereset szerint Kanye West később hamis vádakkal illette a férfit, és nyilvánosan is terjesztette a saját verzióját, ami tovább rontotta a sértett megítélését. A The Downloadnak tett interjújában Ye úgy fogalmazott:

A feleségem a Chateau mosdójába tartott, amikor ez a fickó egyszerűen megragadta.