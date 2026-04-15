Kanye West brutális balhéja: beperelték, miután leütött egy férfit

Újabb balhé a rapper körül. Kanye West ellen pert indítottak, miután egy férfi azt állítja, hogy a híresség minden előzmény nélkül leütötte őt egy luxushotelben. Ha pedig ez nem lenne elég, botrányos már önmagában is, a rapper később hamis történettel próbálta megmagyarázni a történteket.
Kanye Westet beperelték egy állítólagos súlyos incidens miatt. A DailyMail által megszerzett bírósági dokumentumokból kiderült, hogy egy névtelen felperes – akit John Doe néven említenek – testi sértés és szándékos lelki szenvedés okozása miatt perli a rappert egy incidens miatt, ami a Chateau Marmontban történt 2024. április 16-án. A beadvány szerint Kanye West röviddel 23 óra előtt odament a felpereshez a kertben található étkezőben, és hirtelen arcon ütötte, ami miatt a férfi elesett, beütötte a fejét, és eszméletét vesztette. A vádak szerint azonban itt nem ért véget az erőszak: a rapper állítólag tovább ütötte a sértettet, miközben az már mozdulatlanul feküdt a földön. A kereset súlyos sérülésekről, orvosi költségekről és hosszú távú következményekről számol be. A felperes szerint az eset nemcsak fizikailag, hanem mentálisan is megviselte, és komoly károkat okozott a renoméjában is.
Az ügy egyik legérdekesebb része, hogy Kanye West korábban már beszélt az esetről, ám teljesen más verziót adott elő. Akkor azt mondta, hogy azért ütött meg egy férfit, mert az állítólag illetlenül viselkedett a feleségével, Bianca Censorival. A megszerzett bírósági dokumentum azonban ezt a történetet határozottan cáfolja. A felperes szerint semmilyen provokáció nem történt, és a rendelkezésre álló videófelvételek is azt bizonyítják, hogy nem tanúsított helytelen viselkedést. Sőt, a kereset szerint Kanye West később hamis vádakkal illette a férfit, és nyilvánosan is terjesztette a saját verzióját, ami tovább rontotta a sértett megítélését. A The Downloadnak tett interjújában Ye úgy fogalmazott:
A feleségem a Chateau mosdójába tartott, amikor ez a fickó egyszerűen megragadta.
A mostani per csak egy a Kanye West botrányai közül. A rapper az utóbbi időben több jogi és nyilvános konfliktusba is belekeveredett, a feszültséget pedig csak tovább fokozta a Marseille-ben tervezett koncertje körüli káosz is, ami egy korábbi antiszemita megjegyzése miatt alakult ki. Marseilles polgármestere, Benoît Payan ugyanis hangot adva a véleményének egy közösségi médiában közzétett bejegyzésben fogalmazta meg véleményét.
Nem engedem, hogy Marseille azoknak a bemutatóterme legyen, akik a gyűlöletet és a megbánás nélküli nácizmust hirdetik.
A rapper pedig erre reagálva, a mai nap folyamán rövidre zárta a dolgot. Kanye West X oldalára tett bejegyzésében írta meg a gondolatait a marseilles-i koncerttel kapcsolatban.
Hosszas átgondolás után úgy döntöttem, hogy további értesítésig elhalasztom koncertemet Marseilles-ben.
Ezekből is látszik, hogy Kanye West körül jelenleg nemcsak jogi, hanem szervezési és PR-szinten is komoly problémák gyűlnek.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.