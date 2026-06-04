Még el sem kezdődött Matthew Perry tárgyainak árverése, máris botrány van: eltűnt Jennifer Aniston levele

Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy az egyik legjobban várt relikviát rejtélyes módon eltávolították Matthew Perry hagyatékának árveréséről. Jennifer Aniston a Jóbarátok Chandlerjének írt levelét utolsó pillanatban vonták vissza az aukcióról.

Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt levelét rejtélyes módon eltávolították a színész hagyatékának aukciójáról

Fotó: Lisa Rose / Northfoto

Elárverezik Matthew Perry személyes tárgyait, hogy támogassák a Matthew Perry Foundationt

személyes tárgyait, hogy támogassák a Jennifer Aniston levelét rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az elárverezendő tárgyak listájáról

levelét rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az elárverezendő tárgyak listájáról A visszavonás okát nem hozták nyilvánosságra

Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt levele körül áll a bál

Matthew Perry személyes tárgyait árverésre bocsájtják, hogy ezzel is támogassák a néhai színész nevét viselő alapítvány munkáját. Az aukción több mint száz olyan relikvia szerepel, amelyek a Jóbarátok sztárjának életéhez és karrierjéhez kapcsolódtak, köztük forgatókönyvek, műalkotások és személyes emléktárgyak. A legnagyobb érdeklődés azonban nem egy filmes kellék vagy dedikált forgatókönyv miatt alakult ki, hanem egy kézzel írt levél miatt, amit Jennifer Aniston írt egykori kollégájának még a Jóbarátok 2004-es befejezése körül. A megható üzenetet azonban rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az árverezésre bocsájtott tételek közül. A döntést a Heritage Auctions is megerősítette, ugyanakkor részletes indoklást nem adtak arra vonatkozóan, miért vonták vissza az aukcióról.

Matthew Perry hagyatékának aukciójáról befolyt összeget a Matthew Perry Foundation kapja majd

Fotó: KGC-11 / Northfoto

Jennifer Aniston levele Matthew Perry-nek

Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt megható levelét egy különleges fotóalbumban őrizték. Az album a sorozat stábjának búcsúestjén készült képeket tartalmazta, a hátuljába pedig a színésznő személyes sorait helyezték el. A levél tartalma részben nyilvánosságra került, és rendkívül érzelmes hangvételű volt. A színésznő többek között arról írt, milyen sokat jelent számára Matthew Perry barátsága, valamint arról, hogy a színész milyen fontos szerepet játszott az életében és a környezetében élők számára. És bár a levél eredetileg szerepelt az árverési tételek között, a szervezők végül úgy döntöttek, hogy eltávolítják a listáról.