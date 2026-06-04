Még el sem kezdődött Matthew Perry tárgyainak árverése, máris botrány van: eltűnt Jennifer Aniston levele

Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy az egyik legjobban várt relikviát rejtélyes módon eltávolították Matthew Perry hagyatékának árveréséről. Jennifer Aniston a Jóbarátok Chandlerjének írt levelét utolsó pillanatban vonták vissza az aukcióról.
Matthew Perry személyes tárgyait árverésre bocsájtják, hogy ezzel is támogassák a néhai színész nevét viselő alapítvány munkáját. Az aukción több mint száz olyan relikvia szerepel, amelyek a Jóbarátok sztárjának életéhez és karrierjéhez kapcsolódtak, köztük forgatókönyvek, műalkotások és személyes emléktárgyak. A legnagyobb érdeklődés azonban nem egy filmes kellék vagy dedikált forgatókönyv miatt alakult ki, hanem egy kézzel írt levél miatt, amit Jennifer Aniston írt egykori kollégájának még a Jóbarátok 2004-es befejezése körül. A megható üzenetet azonban rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az árverezésre bocsájtott tételek közül. A döntést a Heritage Auctions is megerősítette, ugyanakkor részletes indoklást nem adtak arra vonatkozóan, miért vonták vissza az aukcióról.
Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt megható levelét egy különleges fotóalbumban őrizték. Az album a sorozat stábjának búcsúestjén készült képeket tartalmazta, a hátuljába pedig a színésznő személyes sorait helyezték el. A levél tartalma részben nyilvánosságra került, és rendkívül érzelmes hangvételű volt. A színésznő többek között arról írt, milyen sokat jelent számára Matthew Perry barátsága, valamint arról, hogy a színész milyen fontos szerepet játszott az életében és a környezetében élők számára. És bár a levél eredetileg szerepelt az árverési tételek között, a szervezők végül úgy döntöttek, hogy eltávolítják a listáról.
A hír gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan úgy vélték, hogy egy ilyen személyes üzenetnek nem lett volna szabad árverésre kerülnie. Több hozzászóló szerint a levélnek Jennifer Anistonhoz kellett volna visszakerülnie, amíg mások úgy vélik nemes cél érdekében történt volna a megható üzenet elárverezése. Az esemény fő célja ugyanis a színész örökségének ápolása. Az aukció bevételét pedig a Matthew Perry Foundation kapja majd, amely a függőséggel küzdő emberek támogatására jött létre Matthew Perry halála után.
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