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Még el sem kezdődött Matthew Perry tárgyainak árverése, máris botrány van: eltűnt Jennifer Aniston levele

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors aukció
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 04. 16:35
Matthew Perry halálalevélJennifer AnistonMatthew PerryJóbarátok
A Jóbarátok sztárjának személyes tárgyait elárverezik. Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt levelét azonban váratlanul eltávolították az aukciós listáról.
Fekete Ágnes
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Hatalmas felháborodást váltott ki, hogy az egyik legjobban várt relikviát rejtélyes módon eltávolították Matthew Perry hagyatékának árveréséről. Jennifer Aniston a Jóbarátok Chandlerjének írt levelét utolsó pillanatban vonták vissza az aukcióról. 

Jennifer Aniston Matthew Perry-nek írt levelét rejtélyes módon eltávolították a színész hagyatékának aukciójáról
Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt levelét rejtélyes módon eltávolították a színész hagyatékának aukciójáról
Fotó: Lisa Rose /  Northfoto
  • Elárverezik Matthew Perry személyes tárgyait, hogy támogassák a Matthew Perry Foundationt
  • Jennifer Aniston levelét rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az elárverezendő tárgyak listájáról
  • A visszavonás okát nem hozták nyilvánosságra

Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt levele körül áll a bál

Matthew Perry személyes tárgyait árverésre bocsájtják, hogy ezzel is támogassák a néhai színész nevét viselő alapítvány munkáját. Az aukción több mint száz olyan relikvia szerepel, amelyek a Jóbarátok sztárjának életéhez és karrierjéhez kapcsolódtak, köztük forgatókönyvek, műalkotások és személyes emléktárgyak. A legnagyobb érdeklődés azonban nem egy filmes kellék vagy dedikált forgatókönyv miatt alakult ki, hanem egy kézzel írt levél miatt, amit Jennifer Aniston írt egykori kollégájának még a Jóbarátok 2004-es befejezése körül. A megható üzenetet azonban rejtélyes módon utolsó pillanatban eltávolították az árverezésre bocsájtott tételek közül. A döntést a Heritage Auctions is megerősítette, ugyanakkor részletes indoklást nem adtak arra vonatkozóan, miért vonták vissza az aukcióról.

Matthew Perry hagyatékának aukciójáról befolyt összeget a Matthew Perry Foundation kapja majd
Matthew Perry hagyatékának aukciójáról befolyt összeget a Matthew Perry Foundation kapja majd
Fotó: KGC-11 /  Northfoto

Jennifer Aniston levele Matthew Perry-nek

Jennifer Aniston Matthew Perrynek írt megható levelét egy különleges fotóalbumban őrizték. Az album a sorozat stábjának búcsúestjén készült képeket tartalmazta, a hátuljába pedig a színésznő személyes sorait helyezték el. A levél tartalma részben nyilvánosságra került, és rendkívül érzelmes hangvételű volt. A színésznő többek között arról írt, milyen sokat jelent számára Matthew Perry barátsága, valamint arról, hogy a színész milyen fontos szerepet játszott az életében és a környezetében élők számára. És bár a levél eredetileg szerepelt az árverési tételek között, a szervezők végül úgy döntöttek, hogy eltávolítják a listáról.

Matthew Perry öröksége tovább él

A hír gyorsan elterjedt a közösségi médiában, ahol sokan úgy vélték, hogy egy ilyen személyes üzenetnek nem lett volna szabad árverésre kerülnie. Több hozzászóló szerint a levélnek Jennifer Anistonhoz kellett volna visszakerülnie, amíg mások úgy vélik nemes cél érdekében történt volna a megható üzenet elárverezése. Az esemény fő célja ugyanis a színész örökségének ápolása. Az aukció bevételét pedig a Matthew Perry Foundation kapja majd, amely a függőséggel küzdő emberek támogatására jött létre Matthew Perry halála után. 

 

 

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