Újabb fordulat Matthew Perry ügyében: Az orvos nem kerül börtönbe

Újabb fordulat a Matthew Perry halálához kapcsolódó büntetőeljárásban. A Jóbarátok Chandler-jének ketamin használatával kapcsolatos ügyében az orvos, aki részt vett az illegális szer beszerzésében és továbbadásában, nem kerül börtönbe. A bíróság mindössze házi őrizetet, felügyeletet és közösségi munkát szabott ki rá.
A héten ítéletet hirdettek Los Angeles-ben Matthew Perry halálához kapcsolódó ügyben. A bíróság előtt ezúttal Dr. Mark Chavez, egy korábban San Diego-ban praktizáló orvos állt, aki elismerte, hogy részt vett a ketamin jogellenes továbbadásában. A vád szerint a ketamint egy másik orvosnak, Dr. Salvador Plasencia-nak adta át, aki azt a Jóbarátok Chandler-jének szerezte be. A bíróság döntése értelmében annak ellenére, hogy egy évtizedes börtönbüntetés fenyegette, Dr. Chavez összesen nyolc hónap házi őrizetet kapott, amelyet három év próbaidő és 300 óra közmunka egészít ki. Az ítélet részeként az orvos elveszítette orvosi engedélyét is. A határozat szerint a büntetés végrehajtása nem jár letöltendő szabadságvesztéssel, így az elítélt nem kerül büntetés-végrehajtási intézetbe.
Dr. Mark Chavez jogi csapata a hónap elején benyújtott bírósági iratokban azzal érvelt, hogy a meggyalázott orvos már eleget szenvedett, utalva karrierje, pénzügyi helyzete és közmegítélése összeomlására. Orvosi engedélyétől és hírnevétől megfosztva Chavez most Uber sofőrként tengődik és ügyvédei arra kérték a bíróságot, hogy vegye figyelembe a már letöltött büntetést is.
Matthew Perry halálával összefüggésben több személy ellen is eljárás indult. A nyomozás során ugyanis megállapították, hogy a színész a halálát megelőző időszakban ketamint használt, amelyet nem kizárólag legális orvosi kezelések keretében szerzett be. A hatóságok szerint egy szervezett láncolat működött, amelyben orvosok, közvetítők és magánszemélyek is szerepet játszottak. Dr. Salvador Plasencia, aki közvetlen kapcsolatban állt Matthew Perry-vel, korábban több rendbeli ketamin-terjesztés miatt 30 hónapnyi börtönbüntetést kapott. Az ügy további vádlottjai között szerepel a színész egykori asszisztense is, aki a vád szerint közreműködött a szer beadásában. A bírósági dokumentumok alapján több személy is bűnösnek vallotta magát a ketamin terjesztésével kapcsolatos vádpontokban.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.