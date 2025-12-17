Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Újabb fordulat Matthew Perry ügyében: Az orvos nem kerül börtönbe

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 16:10
Dr. Mark Chavez megúszta. Matthew Perry orvosa börtönbüntetés helyett mindössze házi őrizetet, próbaidőt és közmunkát kapott.
Újabb fordulat a Matthew Perry halálához kapcsolódó büntetőeljárásban. A Jóbarátok Chandler-jének ketamin használatával kapcsolatos ügyében az orvos, aki részt vett az illegális szer beszerzésében és továbbadásában, nem kerül börtönbe. A bíróság mindössze házi őrizetet, felügyeletet és közösségi munkát szabott ki rá.

Matthew Perry 2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el / (Fotó: KGC-11/Northfoto)

Mit tudunk eddig Matthew Perry haláláról?

  • Holttestét a Los Angeles-i otthonának jakuzzijában találták meg
  • A halottkém vizsgálata alapján kiderült, hogy a halál oka akut ketaminhatás volt
  • A jelentés továbbá megállapította, hogy a ketamin eszméletvesztést okozott, ami fulladáshoz vezetett
  • A Jóbarátok Chandler-je korábban a depressziója és függőségi problémái kezelésére kapott ketamin-terápiát
  • A hatóságok azonban később megállapították, hogy a halált okozó ketamin nem kizárólag legális orvosi forrásból származott
  • A nyomozás során több személy ellen is eljárás indult ketamin illegális beszerzése és terjesztése miatt
  • Az ügyben érintett volt orvos, közvetítő és Matthew Perry egykori asszisztense is, akik közül többen bűnösnek vallották magukat

Matthew Perry orvosa megússza a börtönt

A héten ítéletet hirdettek Los Angeles-ben Matthew Perry halálához kapcsolódó ügyben. A bíróság előtt ezúttal Dr. Mark Chavez, egy korábban San Diego-ban praktizáló orvos állt, aki elismerte, hogy részt vett a ketamin jogellenes továbbadásában. A vád szerint a ketamint egy másik orvosnak, Dr. Salvador Plasencia-nak adta át, aki azt a Jóbarátok Chandler-jének szerezte be. A bíróság döntése értelmében annak ellenére, hogy egy évtizedes börtönbüntetés fenyegette, Dr. Chavez összesen nyolc hónap házi őrizetet kapott, amelyet három év próbaidő és 300 óra közmunka egészít ki. Az ítélet részeként az orvos elveszítette orvosi engedélyét is. A határozat szerint a büntetés végrehajtása nem jár letöltendő szabadságvesztéssel, így az elítélt nem kerül büntetés-végrehajtási intézetbe.

Matthew Perry depressziója és függőségi problémái kezelésére kapott ketamin-terápiát / (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Matthew Perry orvosa így úszta meg a börtönt

Dr. Mark Chavez jogi csapata a hónap elején benyújtott bírósági iratokban azzal érvelt, hogy a meggyalázott orvos már eleget szenvedett, utalva karrierje, pénzügyi helyzete és közmegítélése összeomlására. Orvosi engedélyétől és hírnevétől megfosztva Chavez most Uber sofőrként tengődik és ügyvédei arra kérték a bíróságot, hogy vegye figyelembe a már letöltött büntetést is.

Matthew Perry halálával kapcsolatban már letartóztattak egy orvost, Dr. Salvador Plasencia-t / (Fotó: KGC-11/Northfoto)

A Matthew Perry halálával kapcsolatos ügyben több gyanúsított is van

Matthew Perry halálával összefüggésben több személy ellen is eljárás indult. A nyomozás során ugyanis megállapították, hogy a színész a halálát megelőző időszakban ketamint használt, amelyet nem kizárólag legális orvosi kezelések keretében szerzett be. A hatóságok szerint egy szervezett láncolat működött, amelyben orvosok, közvetítők és magánszemélyek is szerepet játszottak. Dr. Salvador Plasencia, aki közvetlen kapcsolatban állt Matthew Perry-vel, korábban több rendbeli ketamin-terjesztés miatt 30 hónapnyi börtönbüntetést kapott. Az ügy további vádlottjai között szerepel a színész egykori asszisztense is, aki a vád szerint közreműködött a szer beadásában. A bírósági dokumentumok alapján több személy is bűnösnek vallotta magát a ketamin terjesztésével kapcsolatos vádpontokban.

 

