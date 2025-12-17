Újabb fordulat Matthew Perry ügyében: Az orvos nem kerül börtönbe

Újabb fordulat a Matthew Perry halálához kapcsolódó büntetőeljárásban. A Jóbarátok Chandler-jének ketamin használatával kapcsolatos ügyében az orvos, aki részt vett az illegális szer beszerzésében és továbbadásában, nem kerül börtönbe. A bíróság mindössze házi őrizetet, felügyeletet és közösségi munkát szabott ki rá.

Matthew Perry 2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el / (Fotó: KGC-11/Northfoto)

2023. október 28-án, 54 éves korában hunyt el Holttestét a Los Angeles-i otthonának jakuzzijában találták meg

A halottkém vizsgálata alapján kiderült, hogy a halál oka akut ketaminhatás volt

A jelentés továbbá megállapította, hogy a ketamin eszméletvesztést okozott, ami fulladáshoz vezetett

A Jóbarátok Chandler-je korábban a depressziója és függőségi problémái kezelésére kapott ketamin-terápiát

A hatóságok azonban később megállapították, hogy a halált okozó ketamin nem kizárólag legális orvosi forrásból származott

A nyomozás során több személy ellen is eljárás indult ketamin illegális beszerzése és terjesztése miatt

Az ügyben érintett volt orvos, közvetítő és Matthew Perry egykori asszisztense is, akik közül többen bűnösnek vallották magukat

Matthew Perry orvosa megússza a börtönt

A héten ítéletet hirdettek Los Angeles-ben Matthew Perry halálához kapcsolódó ügyben. A bíróság előtt ezúttal Dr. Mark Chavez, egy korábban San Diego-ban praktizáló orvos állt, aki elismerte, hogy részt vett a ketamin jogellenes továbbadásában. A vád szerint a ketamint egy másik orvosnak, Dr. Salvador Plasencia-nak adta át, aki azt a Jóbarátok Chandler-jének szerezte be. A bíróság döntése értelmében annak ellenére, hogy egy évtizedes börtönbüntetés fenyegette, Dr. Chavez összesen nyolc hónap házi őrizetet kapott, amelyet három év próbaidő és 300 óra közmunka egészít ki. Az ítélet részeként az orvos elveszítette orvosi engedélyét is. A határozat szerint a büntetés végrehajtása nem jár letöltendő szabadságvesztéssel, így az elítélt nem kerül büntetés-végrehajtási intézetbe.

Matthew Perry depressziója és függőségi problémái kezelésére kapott ketamin-terápiát / (Fotó: TheImageDirect.com/Northfoto)

Dr. Mark Chavez jogi csapata a hónap elején benyújtott bírósági iratokban azzal érvelt, hogy a meggyalázott orvos már eleget szenvedett, utalva karrierje, pénzügyi helyzete és közmegítélése összeomlására. Orvosi engedélyétől és hírnevétől megfosztva Chavez most Uber sofőrként tengődik és ügyvédei arra kérték a bíróságot, hogy vegye figyelembe a már letöltött büntetést is.