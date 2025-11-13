„Azon a reggelen még SMS-eztünk egymással...” – Jennifer Aniston őszintén vallott Matthew Perry haláláról

Jennifer Aniston megrázó vallomást tett arról, mi volt számára a legfájdalmasabb Matthew Perry halálakor. Az 56 éves színésznő bevallotta, hogy a Jóbarátok sorozatbeli partnerének elvesztése teljesen összetörte őt.
Jennifer Aniston az Elle magazinnak őszintén megnyílt arról, milyen szívszorító volt számára, hogy elvesztette a Jóbarátok sorozatbeli partnereként és hosszú ideje barátjaként ismert Matthew Perry-t.
Hiányzik nekünk. Hiányzik. Briliáns ember volt, rendkívüli tehetséggel, akit nagyon szerettek, és aki mindenekelőtt a boldogságot akarta. Szomorú vagyok, hogy ezt soha nem érte el, mert megérdemelte volna.
Jennifer Aniston és Matthew Perry között mindig is különleges kötelék volt. A Jóbarátok forgatásán azonnal összhangba kerültek, és az évek során mély, őszinte barátság alakult ki közöttük. Bár a rajongók gyakran találgatták, volt-e köztük valaha több barátságnál, ők mindig határozottan kijelentették, hogy a kapcsolatuk testvéri szereteten alapul. Jennifer Aniston mindig ott volt Matthew Perry mellett, még akkor is, amikor a színész a függőségével küzdött. A Jóbarátok Chandler Bing-je több interjúban is elmondta, hogy a sorozat szereplői közül a színésznő volt az, aki a legkitartóbban próbált segíteni rajta. Jennifer Aniston éveken át tartotta vele a kapcsolatot, és többször is megkereste, amikor Matthew Perry eltűnt a nyilvánosság elől. Egy forrás szerint Jennifer soha nem fordított hátat a barátjának, és mindig hitt benne, hogy a Jóbarátok Chandler Bing-je képes lesz újra talpra állni.
Jennifer Aniston számára a Jóbarátok nem csupán egy sorozat volt, hanem egy második család. A stábtagok közötti kapcsolat évtizedeken át tartott, és a sorozat befejezése után is szoros maradt. Éppen ezért tört össze teljesen a színésznő, amikor 2023 októberében tudomására jutott, hogy jó barátja, Matthew Perry meghalt. Állítása szerint sokkolta a hír, hiszen még aznap reggel is üzentek egymásnak:
Boldog volt. Egészséges volt. Leszokott a dohányzásról. Formába jött. Boldog volt... ennyit tudok. Azon a reggelen még SMS-eztünk egymással. Vicces Matty. Nem szenvedett. Nem küzdött.
