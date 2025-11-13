„Azon a reggelen még SMS-eztünk egymással...” – Jennifer Aniston őszintén vallott Matthew Perry haláláról

Jennifer Aniston megrázó vallomást tett arról, mi volt számára a legfájdalmasabb Matthew Perry halálakor. Az 56 éves színésznő bevallotta, hogy a Jóbarátok sorozatbeli partnerének elvesztése teljesen összetörte őt.

Jennifer Aniston teljesen összetört Matthew Perry halálakor / (Fotó: AFF/PA Images/Northfoto)

Jennifer Aniston őszintén vallott Matthew Perry haláláról

Jennifer Aniston az Elle magazinnak őszintén megnyílt arról, milyen szívszorító volt számára, hogy elvesztette a Jóbarátok sorozatbeli partnereként és hosszú ideje barátjaként ismert Matthew Perry-t.

Hiányzik nekünk. Hiányzik. Briliáns ember volt, rendkívüli tehetséggel, akit nagyon szerettek, és aki mindenekelőtt a boldogságot akarta. Szomorú vagyok, hogy ezt soha nem érte el, mert megérdemelte volna.

Jennifer Aniston mindig is szoros barátságot ápolt Matthew Perry-vel / (Fotó: Lisa Rose/Northfoto)

Jennifer Aniston Matthew Perry mellett állt mindvégig

Jennifer Aniston és Matthew Perry között mindig is különleges kötelék volt. A Jóbarátok forgatásán azonnal összhangba kerültek, és az évek során mély, őszinte barátság alakult ki közöttük. Bár a rajongók gyakran találgatták, volt-e köztük valaha több barátságnál, ők mindig határozottan kijelentették, hogy a kapcsolatuk testvéri szereteten alapul. Jennifer Aniston mindig ott volt Matthew Perry mellett, még akkor is, amikor a színész a függőségével küzdött. A Jóbarátok Chandler Bing-je több interjúban is elmondta, hogy a sorozat szereplői közül a színésznő volt az, aki a legkitartóbban próbált segíteni rajta. Jennifer Aniston éveken át tartotta vele a kapcsolatot, és többször is megkereste, amikor Matthew Perry eltűnt a nyilvánosság elől. Egy forrás szerint Jennifer soha nem fordított hátat a barátjának, és mindig hitt benne, hogy a Jóbarátok Chandler Bing-je képes lesz újra talpra állni.

Jennifer Aniston számára a Jóbarátok stábja lett a második családja / (Fotó: Zuma/Northfoto/Northfoto)

Jóbarátok Rachel Green-je teljesen összetört

Jennifer Aniston számára a Jóbarátok nem csupán egy sorozat volt, hanem egy második család. A stábtagok közötti kapcsolat évtizedeken át tartott, és a sorozat befejezése után is szoros maradt. Éppen ezért tört össze teljesen a színésznő, amikor 2023 októberében tudomására jutott, hogy jó barátja, Matthew Perry meghalt. Állítása szerint sokkolta a hír, hiszen még aznap reggel is üzentek egymásnak: