A mostohafia által meggyilkolt James Handy hatalmas lelki traumát hordozott egész életében

James Handy mögött olyan életút állt, amely messze túlmutatott a filmvásznon. A kegyetlenül meggyilkolt színművész nemcsak több mint négy évtizeden át építette karrierjét a szórakoztatóiparban, hanem katonaként is szolgálta hazáját. Háborús tapasztalatai pedig olyan mély nyomot hagytak benne, hogy később nyíltan szembement Hollywood egyik legnagyobb sikerfilmjével, a Forrest Gump-pal is.

James Handy sosem szerette Tom Hanks Forrest Gump című filmjét (Fotó: KPA Honorar und Belege / Northfoto)

James Handy halála előtt közel 5 évtizeden keresztül volt Hollywood egyik legmeghatározóbb karakterszínésze

halála előtt közel 5 évtizeden keresztül volt Hollywood egyik legmeghatározóbb karakterszínésze A filmes sikerei előtt azonban katonaként szolgálta hazáját

Háborús tapasztalatai miatt pedig kifejezetten utálta Tom Hanks sikerfilmjét, a Forrest Gump ot

sikerfilmjét, a ot Nemtetszésének többször hangot is adott

James Handy halála

A veterán színész 2026 júniusában, 81 éves korában hunyt el egy brutális gyilkosság következtében. Az ügyben a rendőrség nyomozást indított, és őrizetbe vették a színész barátnőjének fiát, Michael Gledhillt. James Handy halála megrázta a hollywoodi közösséget, pályatársai pedig egy rendkívül tehetséges karakterszínészként búcsúztak tőle, aki soha nem félt kimondani a véleményét, még akkor sem, ha épp Tom Hanks sikerfilmjéről van szó.

James Handy durván nekiment a Forrest Gump című filmnek

A Top Gun: Maverick, a Jumanji és a Hetedik sztárja nem rejtette véka alá, hogy kifejezetten utálta mindenki kedvencét, a Forrest Gumpot. Többször is nyilatkozott arról, hogy problémái vannak a kasszasikerrel és ez a sötét katonai múltjának köszönhető.

Utáltam a Forrest Gumpot. Egyszerűen utáltam azt a filmet. Szerintem tele volt hülyeséggel. Tom Hanks karaktere soha nem élte volna túl Vietnámot. Próbáltam ezt elmagyarázni az embereknek. Azzal a fickóval soha nem jutottak volna át Vietnámon.

James Handy katonai múltja miatt úgy vélte, a Forrest Gump című filmben nem hitelesen ábrázolták a háborús részeket (Fotó: Entertainment Pictures / Northfoto)

James Handy katonai múltja

James Handy életének egyik legmeghatározóbb időszaka jóval azelőtt kezdődött, hogy a filmiparban ismertté vált volna. Fiatal férfiként katonai szolgálatot teljesített, a háború során szerzett élmények pedig megtanították számára, milyen törékeny az emberi élet, és mennyire más a valóság annál, mint amit sokszor a filmek bemutatnak. A vietnámi háborúban olyan tragédiákkal és kegyetlenséggel találkozott, amiket egész életében lelki traumaként cipelt magával. Sose feledte el, ahogy a társai a vaksötét éjszakában az anyukájuk után zokogtak a vietnámi dzsungel közepén. Azt se tudván, hogy mi vár rájuk, hogy hol az ellenség. Ezen emlékei miatt, hiába vált a Forrest Gump a filmtörténet egyik legsikeresebb alkotásává, James Handy soha nem osztozott a film körüli rajongásban.