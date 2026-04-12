Tudtad? Már 60 éves a Forrest Gump Jenny-je: így él most a színésznő

60 éve lett Robin Wright, A herceg menyasszonya, a Forrest Gump, a Kártyavár és A barátnő sztárja. Te tudtad róla a következő érdekességeket?
A texasi Dallasban született 1966. április 8.-án egy kozmetikai cégnél dolgozó anya és egy gyógyszeripari vezető apa gyermekeként. Kétéves korában a szülei elváltak, ezután Kaliforniába költöztek az édesanyjával, aki egyedül nevelte fel.
Modellként kezdődött a karrierje
A látványos szépsége már kamaszkorában megmutatkozott. 14 évesen kezdődött a karrierje, először modellként. Többek között Párizsban és Japánban is dolgozott, és számos magazinban szerepeltek a fotói.
Szappanoperából kölcsönözték ki a híres szerepéhez
Színészként a Santa Barbara című szappanopera jelentette az első komolyabb munkáját, aminek 538 epizódjában játszott. A világhírt azonban A herceg menyasszonya mozifilm hozta el számára, de ekkoriban még szerződésben állt a Santa Barbara sorozattal is, ahonnan csak úgy engedték el a filmforgatásra, ha cserébe egy évvel meghosszabbítja velük a szerződését.
Meztelenül gitározott egy egész napon át
A Forrest Gumpban ő alakított a főhős szerelmét, és Jenny történetéhez hozzátartozott egy meztelenül gitározós jelenet is. Robin Wright a forgatáskor épp rettenetes megfázással küszködött, ennek ellenére zokszó nélkül gitározott és énekelt meztelenül egy egész napon át a kamerák előtt.
Politikusnőként lett a legsikeresebb
A képernyőkön a leghíresebb és legkiemelkedőbb szerepét a Kártyavár sorozat hozta el. A politikusfeleség és politikusnő Claire Underwood alakításáért minden egyes évadban Emmy-díjra jelölték (egyszer meg is kapta), 3 Golden Globe-jelölést is begyűjtött (szintén egy győzelemmel), valamint a sorozat végére már 420 ezer dolláros gázsi járt neki epizódonként.
Más néven is ismerheted a stáblistákról
A pokol konyhája című 1990-es filmjénak forgatásán ismerkedett meg Sean Penn-nel, akivel aztán 7 évig jártak együtt, született 2 gyermekük, majd mindezek után össze is házasodtak, és végül összesen 20 évig alkottak egy párt. Ezekben a házasévekben a színésznő Robin Wright Penn néven szerepelt a stáblistákon.
Nem tervez negyedik házasságot
Sean Penn előtt már túl volt egy fiatalkori és rövidéletű házasságon a szintén színész Dane Witherspoonnal, majd 2018 és 2022 között a Saint Laurent luxusdivatcég egyik vezetője, a francia Clement Giraudet lett a harmadik férje. Jelenleg az angol-ausztrál építész Henry Smith a párja, és saját elmondása szerint inkább nem tervez negyedik esküvőt.
Egy olajbárónőt is tisztelhetünk a személyében
A texasi születési helye jelentette gyökerek valamennyire máig jelen vannak az életében. Például a pénzügyeiben: a Hollywoodban megkeresett vagyonát a szülőhelyén fektetett be, és két ottani olajkút büszke tulajdonosa.
Rendezőként is egyre sikeresebb
A Kártyavár epizódjai közül 10-et ő is rendezett, és az Ozark szériába is beszállt direktorként. Mozifilmes vonalon a 2019-es Vidék jelentette a rendezői bemutatkozását, a 2025-ös A barátnő sorozatot pedig már producerként, rendezőként és főszereplőként is gondozta.
Épp Párizsba készül
A hazai mozikban legutóbb a 2020-as Wonder Woman 1984-ben láthattuk. Az utóbbi időszakban leginkább A barátnő készítéséről szólt az élete, a sorozat a nagy sikerre való tekintettel könnyen lehet, hogy folytatást is kap. De addig is láthatjuk majd Robin Wrightot színészkedni a Kissinger Takes Paris című filmben, ami a francia fővárosban játszódik az 1968-as diáklázadások idején.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.