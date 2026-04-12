Tudtad? Már 60 éves a Forrest Gump Jenny-je: így él most a színésznő

60 éve lett Robin Wright, A herceg menyasszonya, a Forrest Gump, a Kártyavár és A barátnő sztárja. Te tudtad róla a következő érdekességeket?

Robin Wright Wonder Womanben nyújtott alakítása teljesen eltért a korábbi munkáitól (Fotó: DC Entertainment)

Robin Wright-ot egyedül nevelte fel az anyja

A texasi Dallasban született 1966. április 8.-án egy kozmetikai cégnél dolgozó anya és egy gyógyszeripari vezető apa gyermekeként. Kétéves korában a szülei elváltak, ezután Kaliforniába költöztek az édesanyjával, aki egyedül nevelte fel.

Modellként kezdődött a karrierje

A látványos szépsége már kamaszkorában megmutatkozott. 14 évesen kezdődött a karrierje, először modellként. Többek között Párizsban és Japánban is dolgozott, és számos magazinban szerepeltek a fotói.

Szappanoperából kölcsönözték ki a híres szerepéhez

Színészként a Santa Barbara című szappanopera jelentette az első komolyabb munkáját, aminek 538 epizódjában játszott. A világhírt azonban A herceg menyasszonya mozifilm hozta el számára, de ekkoriban még szerződésben állt a Santa Barbara sorozattal is, ahonnan csak úgy engedték el a filmforgatásra, ha cserébe egy évvel meghosszabbítja velük a szerződését.

Meztelenül gitározott egy egész napon át

A Forrest Gumpban ő alakított a főhős szerelmét, és Jenny történetéhez hozzátartozott egy meztelenül gitározós jelenet is. Robin Wright a forgatáskor épp rettenetes megfázással küszködött, ennek ellenére zokszó nélkül gitározott és énekelt meztelenül egy egész napon át a kamerák előtt.

Politikusnőként lett a legsikeresebb

A képernyőkön a leghíresebb és legkiemelkedőbb szerepét a Kártyavár sorozat hozta el. A politikusfeleség és politikusnő Claire Underwood alakításáért minden egyes évadban Emmy-díjra jelölték (egyszer meg is kapta), 3 Golden Globe-jelölést is begyűjtött (szintén egy győzelemmel), valamint a sorozat végére már 420 ezer dolláros gázsi járt neki epizódonként.

Más néven is ismerheted a stáblistákról

A pokol konyhája című 1990-es filmjénak forgatásán ismerkedett meg Sean Penn-nel, akivel aztán 7 évig jártak együtt, született 2 gyermekük, majd mindezek után össze is házasodtak, és végül összesen 20 évig alkottak egy párt. Ezekben a házasévekben a színésznő Robin Wright Penn néven szerepelt a stáblistákon.