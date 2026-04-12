Választás 2026BékemenetUkrán aranykonvojNagy Duett 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
12°C Székesfehérvár

Gyula névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor
Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról
Tudtad? Már 60 éves a Forrest Gump Jenny-je: így él most a színésznő

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 12. 19:45
Egy szappanoperából kölcsönözték ki a híres szerepéhez, más néven is ismerheted a stáblistákról, és három férjen túl épp most készítette el a saját sorozatát. 60. születésnapját ünnepli a hollywoodi sztárszínésznő, Robin Wright.
Bors
A szerző cikkei

60 éve lett Robin Wright, A herceg menyasszonya, a Forrest Gump, a Kártyavár és A barátnő sztárja. Te tudtad róla a következő érdekességeket?

Robin Wright a Wonder Woman 1984-ben.
Robin Wright Wonder Womanben nyújtott alakítása teljesen eltért a korábbi munkáitól (Fotó: DC Entertainment)

Robin Wright-ot egyedül nevelte fel az anyja

A texasi Dallasban született 1966. április 8.-án egy kozmetikai cégnél dolgozó anya és egy gyógyszeripari vezető apa gyermekeként. Kétéves korában a szülei elváltak, ezután Kaliforniába költöztek az édesanyjával, aki egyedül nevelte fel.

Modellként kezdődött a karrierje

A látványos szépsége már kamaszkorában megmutatkozott. 14 évesen kezdődött a karrierje, először modellként. Többek között Párizsban és Japánban is dolgozott, és számos magazinban szerepeltek a fotói.

Szappanoperából kölcsönözték ki a híres szerepéhez

Színészként a Santa Barbara című szappanopera jelentette az első komolyabb munkáját, aminek 538 epizódjában játszott. A világhírt azonban A herceg menyasszonya mozifilm hozta el számára, de ekkoriban még szerződésben állt a Santa Barbara sorozattal is, ahonnan csak úgy engedték el a filmforgatásra, ha cserébe egy évvel meghosszabbítja velük a szerződését.

Meztelenül gitározott egy egész napon át

A Forrest Gumpban ő alakított a főhős szerelmét, és Jenny történetéhez hozzátartozott egy meztelenül gitározós jelenet is. Robin Wright a forgatáskor épp rettenetes megfázással küszködött, ennek ellenére zokszó nélkül gitározott és énekelt meztelenül egy egész napon át a kamerák előtt.

Politikusnőként lett a legsikeresebb

A képernyőkön a leghíresebb és legkiemelkedőbb szerepét a Kártyavár sorozat hozta el. A politikusfeleség és politikusnő Claire Underwood alakításáért minden egyes évadban Emmy-díjra jelölték (egyszer meg is kapta), 3 Golden Globe-jelölést is begyűjtött (szintén egy győzelemmel), valamint a sorozat végére már 420 ezer dolláros gázsi járt neki epizódonként.

Más néven is ismerheted a stáblistákról

A pokol konyhája című 1990-es filmjénak forgatásán ismerkedett meg Sean Penn-nel, akivel aztán 7 évig jártak együtt, született 2 gyermekük, majd mindezek után össze is házasodtak, és végül összesen 20 évig alkottak egy párt. Ezekben a házasévekben a színésznő Robin Wright Penn néven szerepelt a stáblistákon.

Nem tervez negyedik házasságot

Sean Penn előtt már túl volt egy fiatalkori és rövidéletű házasságon a szintén színész Dane Witherspoonnal, majd 2018 és 2022 között a Saint Laurent luxusdivatcég egyik vezetője, a francia Clement Giraudet lett a harmadik férje. Jelenleg az angol-ausztrál építész Henry Smith a párja, és saját elmondása szerint inkább nem tervez negyedik esküvőt.

Egy olajbárónőt is tisztelhetünk a személyében

A texasi születési helye jelentette gyökerek valamennyire máig jelen vannak az életében. Például a pénzügyeiben: a Hollywoodban megkeresett vagyonát a szülőhelyén fektetett be, és két ottani olajkút büszke tulajdonosa.

Rendezőként is egyre sikeresebb

A Kártyavár epizódjai közül 10-et ő is rendezett, és az Ozark szériába is beszállt direktorként. Mozifilmes vonalon a 2019-es Vidék jelentette a rendezői bemutatkozását, a 2025-ös A barátnő sorozatot pedig már producerként, rendezőként és főszereplőként is gondozta.

Épp Párizsba készül

A hazai mozikban legutóbb a 2020-as Wonder Woman 1984-ben láthattuk. Az utóbbi időszakban leginkább A barátnő készítéséről szólt az élete, a sorozat a nagy sikerre való tekintettel könnyen lehet, hogy folytatást is kap. De addig is láthatjuk majd Robin Wrightot színészkedni a Kissinger Takes Paris című filmben, ami a francia fővárosban játszódik az 1968-as diáklázadások idején.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
