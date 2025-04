Elton John vakságával folytatott harca teljesen felemészti őt

Elton John szívszorító híreket osztott meg látásának romlásáról. Az énekest egy évvel ezelőtt súlyos szemfertőzéssel diagnosztizálták, aminek következtében elvesztette a látását a jobb szemére. Az állapota azonban mostanra olyannyira romlott, hogy apai szerepében is hátráltatja.

Elton John küzd a vakságával (Fotó: PA / Northfoto)

Elton John küzd a vakságával

Lassan egy éve már, hogy Elton John súlyos szemfertőzése miatt a jobb szemére megvakult, bal szemére pedig csak korlátozott lett a látása. Az énekes legenda azóta is gyógyul és próbálja feldolgozni a történteket, de ez egy nagyon lassú folyamat és mostanában egyre jobban elérzékenyül, amikor az egészségéről kérdezik. A Times múlt heti cikkében úgy nyilatkozott a részleges vakságáról, hogy:

Látlak, de nem látom a tévét, nem tudok olvasni. Nem látom a fiaimat rögbizni és focizni, és ez egy nagyon stresszes időszak volt, mert megszoktam, hogy mindent magamba szívok.

Az énekes sokáig mérges volt magára és nagyon megviselte, hogy nem tud minőségi időt tölteni gyerekeivel. Elton John és David Furnish jó ideje egy párt alkotnak. Két közös gyerekük: Zachary (14) és Elijah (12), imádják az apjukat. De most mindannyian próbálnak adaptálódni az új helyzethez.

Elton John próbál a jó dolgokba kapaszkodni

Az énekest ugyan teljesen felemészti az egészségügyi helyzete, de próbálja pozitív irányból megközelíteni a dolgokat. Hiszen még megmaradt valamennyi a látásából:

Ez nyomasztó. Az ember elérzékenyül, de hozzá kell szoknia, mert szerencsés vagyok, hogy ilyen életem van. Még mindig ott van a csodálatos családom, és még mindig látok valamit. Szóval azt mondod magadnak: Csak folytasd tovább!

Új albumát is terápiaként írta

Az előző hét pénteken megjelent új albuma, a 'Who Believes in Angels?' is terápiás jelleggel szolgált neki. A zenéhez való visszatérés és a Brandi Carlile-lal folytatott közös munka jótékony hatással volt a mentális egészségére: