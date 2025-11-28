Elton John szívszorító vallomást tett, a jobb szemére teljesen megvakult

Sir Elton John vakságáról vallott. A tavalyi súlyos szemfertőzés következtében jobb szemére teljesen elveszítette a látását, a bal szeme pedig jelentősen romlik. A 78 éves világhírű zenész nyíltan beszélt arról, milyen nehézségekkel jár számára ez az új élet, és hogyan próbál alkalmazkodni a megváltozott körülményekhez.

Elton John jobb szemére teljesen megvakult, és a bal szeme is romlani kezdett

(Fotó: PA / Northfoto)

Elton John szívszorító vallomást tett a vakságáról

Sir Elton John egészségügyi állapotáról adott hírt a Variety magazinnak, miután korábban elárulta, hogy egy szemfertőzés miatt majdnem teljesen megvakult. A 78 éves zenei ikon bevallotta, hogy a fertőzés következtében elvesztette a jobb szemének látását, és már a bal szeme is romlani kezdett. Éppen ezért az elmúlt másfél év rendkívül megterhelő volt számára, és folyamatos erőfeszítést igényel, hogy alkalmazkodni tudjon az új helyzethez:

Ez pusztító hatással volt rám. Mivel elvesztettem a jobb szememet, és a bal szemem sem túl jó, az elmúlt 15 hónap nagyon nehéz volt számomra, mert nem láttam semmit, nem tudtam semmit nézni, sem olvasni.

Elton John és férje, David Furnish, 1993 óta alkotnak egy párt

(Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto)

Elton John férje mindenben támogatja a zenészt

Elton John férje is megszólalt. David Furnish elmondta, hogy rengeteg kezelésen vannak túl és javulást tapasztalnak a zenész bal szemében, ami reménykeltő számukra:

Néhány kezelést végeztünk, és javulás tapasztalható a bal szemében, ami nagyon jó, és továbbra is kutatunk, és sok segítséget kapunk sok orvostól, akik segíteni és támogatni akarnak.

Továbbá hozzátette, hogy vettek egy óriási számítógép-képernyőt, amelynek segítségével a zenész legalább egy kicsit tud olvasni, és követni tudja a hétközi zenei slágerlistákat.

Elton John bízik abban, hogy a tudomány nagy ütemű fejlődése miatt előbb vagy utóbb megtalálják a módszert a gyógyulására

(Fotó: Matt Crossick / Northfoto)

Elton John reménykedik

Elton John-t a látásromlás ugyan érzelmileg nagyon megviselte, de igyekszik minden napot türelemmel és kitartással végigvinni. Férje, David Furnish, és két fiuk pedig továbbra is fontos támaszt jelentenek számára. A család jelenléte és támogatása segít neki abban, hogy megőrizze a lelki egyensúlyát, és motivációt találjon a mindennapokban: