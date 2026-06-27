Szívszorító diagnózist osztott meg a népszerű műsorvezető: most bekövetkezett a felfoghatatlan

Nemrég jelentették be a lesújtó hírt, hogy elhunyt a közkedvelt, televíziós műsorvezető, alig pár héttel azután, hogy megosztotta, petefészekrákban szenved. Lillian Sze hongkongi műsorvezető szerettei a közösségi médiában kiadott nyilatkozatban erősítették meg a tragédiát, kiemelve, hogy a hírességet békésen, a családja körében érte a halál.

Megszakad a szív: elhunyt a közkedvelt műsorvezető / Fotó: Képünk illusztráció: unsplash.com

Megszakad a szív: elhunyt a közkedvelt műsorvezető

Kedves barátok, rajongók és mindenki, aki valaha is törődött Lilliannal: nehéz szívvel tudatjuk, hogy Lillian Shi Keying ma reggel, 2026. június 21-én békésen elhunyt a szerettei és a családja körében. Lillian pozitív hozzáállással nézett szembe az életben felmerülő nehézségekkel, legyen szó akár a munkáról, akár a mindennapokról

- olvasható a közleményben, amelyben azt is elárultak, a műsorvezető optimista hozzáállása a betegsége ellenére is megmaradt, egészen a végsőkig.

Lillian Sze alig egy hónappal azután ment el, hogy az Instagramon bejelentette, petefészekrákban szenved. Az elmúlt hetekben a műsorvezető azt is megosztotta a követőivel, felhagyott a kemoterápiás kezeléssel, mivel a teste túlságosan legyengült a folytatáshoz. A hírek szerint Lillian tavaly októberben felfedezett, akkor 10 centiméteres daganata idővel 17 centisre nőtt, ami nagyjából egy öt hónapos magzat méretének felel meg. Egy beavatkozás után derült ki, a daganat rosszindulatúvá vált és áttétet is képezett. Áprilisban a híresség újabb műtéten esett át, melynek során eltávolították a méhét, és a tervek szerint hat hónap kemoterápiás kezelés várt volna rá, aminek végül nem vetette alá magát.

Nem állt szándékomban nyilvánosan beszélni erről, mert nyugodt akartam maradni és tovább dolgozni a kezelések alatt. Azonban, a helyzet a közelmúltban nem úgy alakult, mint ahogy azt képzeltem, és több munkameghívást vissza kellett utasítanom, ezért úgy döntöttem, mindent nyilvánosságra hozok, hogy mindenki tudja, pozitívan állok ehhez a helyzethez

- jelentette be akkor Lillian, aki sajnálatos módon végül elvesztette a betegséggel vívott küzdelmet - írja a Daily Star.







