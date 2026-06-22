Hátborzongató: autóbalesetben meghalt, így tért vissza a nő szelleme

Az 1990-es években Julie, az oregoni Portland egyik lakosa autóba ült, hogy találkozzon a barátaival, amikor dugóba került. A 18 éves lány hamarosan megtudta, hogy a torlódást egy súlyos autóbaleset okozta, és rémületére, ahogy elhaladt a helyszín mellett, rájött, hogy valaki életét vesztette. Később azonban szellemhistóriává változott a történet.
Egy pillanattal később „egy nő ült az anyósülésen” – mesélte Julie. Bár elismeri, hogy őrültségnek hangzik, Julie szerint egy munkaruhába öltözött nő ült mellette. És bár ő maga teljesen sokkos állapotban volt, a nő az anyósülésen még nála is jobban meg volt rémülve.
Úgy nézett ki, mint valaki, aki hirtelen egy idegen autóban találta magát
– emlékszik vissza Julie. Pánikba esve a nő követelte, mondják meg neki, hogyan került oda, és ki Julie. Ekkor Julie észrevette, hogy a nőnek földöntúli képessége van, és rájött, hogy aki mellett az út szélén elhaladt, valahogy most az autójában ül vele.
„Asszonyom, meg kell nyugodnia. Julie vagyok, és segíteni fogok” – mondta a nőnek. Julie ezután elmagyarázta neki, hogy autóbalesetet szenvedett, és valamilyen módon az ő anyósülésén kötött ki. A nőt ez teljesen lesújtotta.
Abban a pillanatban egy tisztás mellett haladtak el az erdőben. A nő szelleme békésen a Nap felé fordult, majd eltűnt. Teljes hitetlenkedésében Julie félreállt az autóval, és megpróbálta meggyőzni magát arról, hogy csak képzelődött - írja a Today.
Néhány nappal később azonban egy híradásban szó esett egy kamionsofőrről, aki elhunyt egy autóbalesetben: „Hihetetlen volt, túl sok volt egyszerre.”
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