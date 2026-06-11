Súlyos betegséggel küzd Dulin Metta, az orvosok sem tudják, mi a baja: "Kettő tumormarkerem is pozitív volt"

Év eleje óta szenved Dulin Metta – vagy ahogy sokan megismerték: Kőgazdag Metta. Január óta kínozza az ödéma, ami már olyan súlyossá vált, hogy míg reggel S-es nadrágra van szüksége, estére már L-eset kell felvennie. Ráadásul az orvosok sem igazán jutnak dűlőre, hogy mi is okozhatja a tüneteket, így sajnos előrelépés sincs.

Dulin Metta súlyos betegséggel küzd, de még az orvosok sem tudják, mi áll a háttérben

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"A testsúlyom gyakorlatilag naponta tud 5-8 kilókat változni" – magyarázta Metta a Tények Plusz kamerái előtt, hozzátéve: még a petefészekrák és a mellimplantátum-betegség is szóba került. Előbbire két tumormarker is utalt, szerencsére azonban nem a gyilkos kór állt a háttérben. De akkor mi? Sajnos erre továbbra sem tudják a választ a szakemberek, pedig Metta vizsgálatról vizsgálatra jár hónapok óta.

Dulin Metta 19 éves kora óta plasztikáztat

Noha végül a mellimplantátum-betegséget is kizárták, az orvosok jogosan aggódtak, Dulin Metta ugyanis valósággal megszállottja a plasztikai beavatkozásoknak. Elárulta: 19 évesen feküdt először kés alá, hogy a mellét megcsináltassa, azóta pedig számol újabb beavatkozáson esett át. "Imádom összeszurkálni magam mindennel, és azt is tudom, hogy egyszer ennek biztosan meglesz a következménye, és hogy a sok botoxtól majd leesik az arcom, de ha leesik, majd felvarratom!" – jelentette ki magabiztosan a lány, aki alapesetben 9 havonta jár botoxoltatni, most azonban az orvosai azt kérték tőle, hogy az egészsége miatt tartson némi szünetet.