Bejelentette a népszerű műsorvezető: rákos - könnyekben törtek ki a kollégái

Jeremy Clarkson sokkoló rákdiagnózisa könnyekre fakasztotta Kaleb Cooper farmvezetőt. A 66 éves férfi a Clarkson farmja című sorozatának záró epizódjaiban árulta el a hírt, miközben leült beszélgetni Kaleb Cooperrel és Charlie Irelanddel.

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„Rákos vagyok” – jelentette be Clarkson a farm terméséről szóló beszélgetés során. Kaleb így válaszolt: „Nem, dehogy. Hol?”. A Top Gear korábbi műsorvezetője így folytatta: „Hogy hol van, az senkit sem érdekel. Május óta tudom.”

„Voltam egy orvosi vizsgálaton még májusban, emlékszel? A múlt héten eltűntem, biopsziát végeztek rajtam, és kiderült, hogy rákos, ráadásul agresszív, de még nagyon korai stádiumban van, szóval a kezelés... tudod... Imádkoztam, hogy elvégezhessük a betakarítást, és utána kaphatok kezelést, de éppen a betakarítás közepén kezdik.”

Kaleb letörölte a könnyeit, majd azt mondta: „Vigyázz magadra, menj és tegyél meg mindent... ha bármire szükséged van, csak hívj.” Később a műsorban Clarkson Kalebbel, barátnőjével, Lisával és két másik munkatársával beszélgetve felidézte, milyen nehéz év volt.

„Az év elején koszorúér-betegségem volt, a végén pedig rákkal zártam” – magyarázta. „Akármennyit is rágódhatunk a farmon történt rossz dolgokon, de szerintem jobb most, az év végén, a jó dolgokra koncentrálni.”

Kaleb megkérdezte: „Mikor fogjuk tudni, hogy a kezelések működtek?” Kaleb könnyeire válaszul a Legyen Ön is milliomos műsorvezetője viccelődik vele, hogy „felviduljon”. „Még néhány hétig nem. Gyerünk, felvidulva, valószínűleg működött.”