Nem is tudott halálos betegségéről – tragikus hirtelenséggel elhunyt a népszerű színész

Megrázta a tajvani szórakoztatóipart Jun Fu, más néven Fu Tzu Chun váratlan halála. A népszerű színész június 7-én hunyt el 46 éves korában, miután állapota néhány óra alatt drámaian rosszabbra fordult. Olyan betegség bújt meg a háttérben, amiről haláláig senki sem tudott.
A helyi sajtó beszámolói szerint a színész egészen a haláláig nem tudott arról, hogy leukémiában szenved. A tragédiát megelőző hetekben Jun Bali szigetén nyaralt, ahol különböző egészségügyi panaszok jelentkeztek nála. Fogfájás gyötörte, emiatt étvágya is jelentősen csökkent. Egy masszázst követően ráadásul több véraláfutás jelent meg a testén, amelyek még napokkal később sem múltak el.
A fájdalom annyira elviselhetetlenné vált, hogy június 5-én fogorvoshoz fordult, ahol kihúzták a problémás fogát. Állapota azonban a beavatkozás után sem javult. A beszámolók szerint nem keresett további orvosi segítséget, mert úgy gondolta, a tünetek a foghúzás következményei.
Két nappal később azonban minden megváltozott. Június 7-én délután erős hányás jelentkezett nála, majd belázasodott. Végül felesége kérésére ment be a sürgősségi osztályra. Ekkor még eszméleténél volt és kommunikálni tudott az egészségügyi dolgozókkal.
A kórházban azonban rövid időn belül romlani kezdett az állapota. Nyugtalanná vált, légzési nehézségek léptek fel nála, és az orvosok szerint a szervezetében hirtelen megemelkedett fehérvérsejtszám súlyos gyulladást okozott.
A színész beleegyezett az intubálásba, de légzése tovább romlott, elvesztette az eszméletét, majd kómába esett. Az orvosok órákon át küzdöttek az életéért, ám minden erőfeszítés ellenére még aznap este meghalt. A vizsgálatok végül akut leukémiát állapítottak meg.
Halálhírét ügynöksége, a Phoenix Talent közölte a közösségi médiában.
Mindig emlékezni fogunk Fu Tzu Chunra. Köszönjük az őszinteségedet és a szenvedélyedet, amellyel számtalan nézőt kísértél esténként. Köszönjük, hogy minden jelenetet, minden történetet és oly sok ember életét beragyogtad.
A színész az Asiaone szerint 2018-ban vette feleségül civil párját, Lit, akivel hét évig alkottak egy párt a házasságkötés előtt. Az özvegy a tragédia másnapján egy megrendítő üzenetben búcsúzott férjétől.
Az első éjszaka nélküled. A legjobb és legjóképűbb csapattársam, most túl messzire vitted ezt a viccet, ezen már nem tudok nevetni.
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