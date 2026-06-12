Gyászol a művészvilág: elhunyt David Hockney

David Hockney, aki életigenlő tájképeivel, kifejező portréival és élénk színű medencés festményeivel robbant be a művészvilág panteonjába, 88 éves korában meghalt.

David Hockney 88 éves korában elhunyt. Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

David Hockney meghalt

A hétköznapi képek ábrázolásai, amelyeket gyakran élénk akrilszínekkel készített, kiérdemelték számára a brit pop-art egyik atyja címet. Hockney azonban nem azonosult sem ezzel a mozgalommal, sem más irányzattal, ragaszkodva ahhoz, hogy hatalmas életművének alapja egyszerűen a nézés, mindig a nézés volt – írja a The Wall Street Journal.

„A világ nagyon-nagyon szép, ha figyelmesen nézzük, de a legtöbb ember nem igazán néz, ugye?” – mondta Hockney a dániai Humlebækben található Louisiana Modern Művészeti Múzeumnak adott 2019-es interjújában.

A talajt pásztázzák maguk előtt, hogy tudjanak járni, de valójában nem néznek rá a dolgokra igazán, hihetetlen intenzitással… Én igen.

David Hockney elhunyt csütörtökön békésen, otthonában – közölte szóvivője, Erica Bolton.