David Beckham lesz a meglepetés a budapesti BL-döntőn

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 30. 16:35 / FRISSÍTÉS: 2026. május 30. 16:39
Az angol válogatott, a Manchester United, a Real Madrid és a PSG egykori legendája is feltűnik a Puskás Arénában. David Beckham konferálja fel a budapesti BL-döntőt.
A The Killers zenekar lesz a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtti show fő fellépője a Puskás Arénában. Az amerikai banda világszerte több mint 35 millió eladott albummal az egyik legismertebb rockzenekarnak számít, és nem más, mint az angol futball-legenda, David Beckham fogja felkonferálni őket.

David Beckham feltűnése nagy meglepetés lesz a budapesti BL-döntőn Fotó: WPA Pool

A zenekar és Beckham együtt tűnnek fel a The Race Begins című rövidfilmben, amit a döntő előtt vetítenek a Puskás Arénában. A sztoriban a banda énekese, Brandon Flowers és Beckham versenyeznek, megpróbálnak eljutni a PSG-Arsenal BL-döntőre. A finálék történetében először, 

Beckham megjelenik a kivetítőn, és ő nyitja meg a budapesti Kick Off Show-t, ő konferálja fel a 2026-os budapesti BL-döntőt.

A The Killers a klasszikus slágereit adja elő, és minden bizonnyal felejthetetlen élményt nyújt a szurkolóknak és tévénézőknek egyaránt.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
