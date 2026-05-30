David Beckham lesz a meglepetés a budapesti BL-döntőn

A The Killers zenekar lesz a budapesti Bajnokok Ligája döntő előtti show fő fellépője a Puskás Arénában. Az amerikai banda világszerte több mint 35 millió eladott albummal az egyik legismertebb rockzenekarnak számít, és nem más, mint az angol futball-legenda, David Beckham fogja felkonferálni őket.
A zenekar és Beckham együtt tűnnek fel a The Race Begins című rövidfilmben, amit a döntő előtt vetítenek a Puskás Arénában. A sztoriban a banda énekese, Brandon Flowers és Beckham versenyeznek, megpróbálnak eljutni a PSG-Arsenal BL-döntőre. A finálék történetében először,
Beckham megjelenik a kivetítőn, és ő nyitja meg a budapesti Kick Off Show-t, ő konferálja fel a 2026-os budapesti BL-döntőt.
A The Killers a klasszikus slágereit adja elő, és minden bizonnyal felejthetetlen élményt nyújt a szurkolóknak és tévénézőknek egyaránt.
