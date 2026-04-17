Születésnapját ünnepli Victoria Beckham - Nem fog rajta a kor

Születésnapját ünnepli Victoria Beckham. A volt Spice Girl lány 2026. április 17-én ünnepli 52. születésnapját.

A Beckham család a világ egyik leghíresebb családja, azonban az utóbbi időkben leginkább a botrányoktól voltak hangosak mindennapjaik. Az egykori futballsztár David Beckham és felesége a 2000-es évek egyik legismertebb sztárpárja. A házaspárnak négy gyermeke született: Brooklyn, Romeo, Cruz, valamint lányuk, Harper.

Brooklyn nemrég azonban eléggé felzavarta az állóvizet, amikor megszakította sztárszüleivel a kapcsolatot, majd később egy hosszú nyilatkozatot adott ki az Instagramon, arról, hogyan bántak vele esküvőjén. A feszültséget megalapozó Brooklyn végül letiltotta szüleit, azóta pedig mindenki a békülésre vár. Mindezek ellenére Brooklyn Beckham 23. születésnapján Victoria egy aranyos visszaemlékező fotót osztott meg a korai éveiről.

Brooklyn, fogalmad sincs, mennyire szeretünk. Boldog születésnapot a legédesebb, legkedvesebb léleknek!

– írta gyermekének.

Victoria pedig ma, 2026. április 17-én tölti be az 52. életévét, miközben mindenki azt találgatja, Brooklyn vajon felköszönti-e?!

(via People)