UkrajnaOtthon Start ProgramCurtis
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Ilona névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Horrorra Akadva 6: Visszatérnek az eredeti filmek sztárjai

Horrorra akadva
PUBLIKÁLÁS: 2025. augusztus 18. 21:45
sikolyAnna Farisparódia
A horrorfilmekkel való poénkodás már 25 éve is nagyon jó ötlet volt. A Wayans testvérek gondozásában visszatér a Horrorra akadva franchise, most kiderült, hogy két régi ismerős is feltűnik a filmben.

Októberben elkezdődnek a Horrorra akadva 6 (Scary Movie 6) forgatásai. A filmsorozat egyből népszerű lett a horror zsáner kiforgatásával, de hamar végül a saját maga gyenge paródiája lett. A bevételekben és szakmai fogadtatásban csúfosan alulmaradt ötödik rész óta megannyi horrorfilm került a mozikba, amik ismét inspirációt szolgáltatnak a Wayans testvérek következő paródiájához. A közkedvelt franchise visszatérését pedig ismerős nevek erősítik - Anna Faris és Regina Hall újra együtt a vásznon!

Horrorra akadva
A régi bandából Anna Faris, Regina Hall és a Wayans tesók megjelenésére is lehet számítani a Horrorra akadva 6-ban (Fotó: Entertainment Pictures)

A Horrorra akadva 6 nem kegyelmez az elmúlt évtized horrorjainak

Anna Faris (Cindy) és Regina Hall (Brenda) már az első film óta visszatérő szereplői a filmsorozatnak, ezért a visszatéréshez úgy tűnik, ők is elengedhetetlenek voltak. A filmekben olyan filmek kliséit forgatták ki, mint a Sikoly (Scream), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (I Know What You Did Last Summer), A kör (The Ring), a Jelek (Signs) és a Fűrész (Saw), sokáig lehetne még sorolni a gegforrásokat. A szereplőpáros a Deadline-nak adott közös közleményében jelezte, hogy újra összeállnak az új projektben - utalva a filmsorozat egyik visszatérő poénjára.

Alig várjuk, hogy újra életre hívjuk Brenda és Cindy karaktereit és hogy újra találkozhassunk a barátainkkal, Keenennel, Shawn-nal és Marlonnal - három ember, akikért az életünket adnánk (avagy Brenda esetében újra).

Az újraegyesülést Marlon Wayans is megerősítette Instagram-posztjában, a lányokról készült régi közös képpel.

A filmet Michael Tiddes rendezi, Keenan Ivory Wayans, Marlon Wayans és Shawn Wayans írják a forgatókönyvet. A történet várhatóan a Sikoly ötödik és hatodik részét veszi alapul, de azért olyan filmek megbecstelenítésére is számítunk, mint a Fehér éjszakák (Midsommar), az Örökség (Hereditary), a Tűnj el (Get Out), vagy a Hang nélkül filmek (A Quiet Place).

Jelenlegi infók szerint a Wayans testvérek Horrorra akadva 6 forgatása idén októberben kezdődik és 2026. június 12-én debütálhat a mozikban.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu