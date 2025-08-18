Horrorra Akadva 6: Visszatérnek az eredeti filmek sztárjai

Októberben elkezdődnek a Horrorra akadva 6 (Scary Movie 6) forgatásai. A filmsorozat egyből népszerű lett a horror zsáner kiforgatásával, de hamar végül a saját maga gyenge paródiája lett. A bevételekben és szakmai fogadtatásban csúfosan alulmaradt ötödik rész óta megannyi horrorfilm került a mozikba, amik ismét inspirációt szolgáltatnak a Wayans testvérek következő paródiájához. A közkedvelt franchise visszatérését pedig ismerős nevek erősítik - Anna Faris és Regina Hall újra együtt a vásznon!

A régi bandából Anna Faris, Regina Hall és a Wayans tesók megjelenésére is lehet számítani a Horrorra akadva 6-ban (Fotó: Entertainment Pictures)

A Horrorra akadva 6 nem kegyelmez az elmúlt évtized horrorjainak

Anna Faris (Cindy) és Regina Hall (Brenda) már az első film óta visszatérő szereplői a filmsorozatnak, ezért a visszatéréshez úgy tűnik, ők is elengedhetetlenek voltak. A filmekben olyan filmek kliséit forgatták ki, mint a Sikoly (Scream), Tudom, mit tettél tavaly nyáron (I Know What You Did Last Summer), A kör (The Ring), a Jelek (Signs) és a Fűrész (Saw), sokáig lehetne még sorolni a gegforrásokat. A szereplőpáros a Deadline-nak adott közös közleményében jelezte, hogy újra összeállnak az új projektben - utalva a filmsorozat egyik visszatérő poénjára.

Alig várjuk, hogy újra életre hívjuk Brenda és Cindy karaktereit és hogy újra találkozhassunk a barátainkkal, Keenennel, Shawn-nal és Marlonnal - három ember, akikért az életünket adnánk (avagy Brenda esetében újra).

Az újraegyesülést Marlon Wayans is megerősítette Instagram-posztjában, a lányokról készült régi közös képpel.

A filmet Michael Tiddes rendezi, Keenan Ivory Wayans, Marlon Wayans és Shawn Wayans írják a forgatókönyvet. A történet várhatóan a Sikoly ötödik és hatodik részét veszi alapul, de azért olyan filmek megbecstelenítésére is számítunk, mint a Fehér éjszakák (Midsommar), az Örökség (Hereditary), a Tűnj el (Get Out), vagy a Hang nélkül filmek (A Quiet Place).