Tragikusan fiatalon halt meg a sztárénekes, a körülmények szívszaggatóak

Tragikus hirtelenséggel, késelés következtében meghalt Talay Riley brit énekes-dalszerző, aki az elmúlt években a nemzetközi popzene egyik meghatározó alakjává vált. A 35 éves zenészt többek között Britney Spearsnek, Dua Lipának és Khalidnak is írt slágereket.
A Metropolitan Police tájékoztatása szerint a művészt – polgári nevén Mark Orabiyit – június 5-én találták meg egy kelet-londoni ingatlan kertjében, a Silvertown városrészben. A helyszínre érkező rendőrök több szúrt sérülést fedeztek fel rajta. Rileyt azonnal kórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, a kórházba érkezés után halottnak nyilvánították.
Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás. A hatóságok közlése szerint három személyt vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával: egy 27 éves férfit, egy 24 éves férfit és egy 25 éves nőt. A támadásnak egy másik sérültje is van. Egy húszas éveiben járó férfit szintén megszúrtak, ő azonban túlélte a történteket, állapota nem életveszélyes.
Talay Riley neve ugyan nem feltétlenül volt ismert a nagyközönség számára, a zeneiparban azonban komoly szakmai elismerés övezte. Pályafutása során számos világsztárral dolgozott együtt, és több nemzetközi sláger megszületésében is szerepet vállalt.
Dua Lipa karrierjének korai időszakában közreműködött a „Last Dance” és a „Hotter Than Hell” című dalok elkészítésében, de dolgozott Britney Spears „Clumsy”, Zendaya „Close Up”, Khalid „Young Dumb & Broke”, valamint a The Chainsmokers „Who Do You Love” című számán is. Nevéhez fűződik továbbá közreműködés H.E.R. azonos című R&B albumán, amely 2019-ben Grammy-díjat nyert.
A zenész családja a rendőrségen keresztül adott ki közleményt, amelyben megható szavakkal emlékeztek meg róla.
Szeretett fiú, testvér, nagybácsi és barát volt. Szeretetet, fényt és örömöt hozott a családunk életébe és mindazokéba, akik ismerték őt.
A hozzátartozók szerint Riley nemcsak tehetséges alkotó volt, hanem különleges személyiség is.
Mindig őrizni fogjuk a kedvességét, a csodálatos lelkét és a rendkívüli tehetségét. A jelenléte számtalan ember életére volt hatással, az emléke pedig örökké a szívünkben marad.
A család a közleményt egy rövid búcsúval zárta:
Nyugodjon békében.
A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a tragikus eset körülményeit - írja az msn.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.