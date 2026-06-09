Tragikusan fiatalon halt meg a sztárénekes, a körülmények szívszaggatóak

Tragikus hirtelenséggel, késelés következtében meghalt Talay Riley brit énekes-dalszerző, aki az elmúlt években a nemzetközi popzene egyik meghatározó alakjává vált. A 35 éves zenészt többek között Britney Spearsnek, Dua Lipának és Khalidnak is írt slágereket.

Meghalt Talay Riley brit énekes, ő volt Dua Lipa dalszerzője is

Fotó: Pexels / Pexels

A Metropolitan Police tájékoztatása szerint a művészt – polgári nevén Mark Orabiyit – június 5-én találták meg egy kelet-londoni ingatlan kertjében, a Silvertown városrészben. A helyszínre érkező rendőrök több szúrt sérülést fedeztek fel rajta. Rileyt azonnal kórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét, a kórházba érkezés után halottnak nyilvánították.

Az ügyben emberölés miatt indult nyomozás. A hatóságok közlése szerint három személyt vettek őrizetbe gyilkosság gyanújával: egy 27 éves férfit, egy 24 éves férfit és egy 25 éves nőt. A támadásnak egy másik sérültje is van. Egy húszas éveiben járó férfit szintén megszúrtak, ő azonban túlélte a történteket, állapota nem életveszélyes.

Nem csak Dua Lipa számára írt dalokat Talay Riley

Talay Riley neve ugyan nem feltétlenül volt ismert a nagyközönség számára, a zeneiparban azonban komoly szakmai elismerés övezte. Pályafutása során számos világsztárral dolgozott együtt, és több nemzetközi sláger megszületésében is szerepet vállalt.

Songwriter Talay Riley, who worked with Britney Spears, found dead at 35 https://t.co/I1idjB5QKv pic.twitter.com/i475ulfLTQ — New York Post (@nypost) June 8, 2026

Dua Lipa karrierjének korai időszakában közreműködött a „Last Dance” és a „Hotter Than Hell” című dalok elkészítésében, de dolgozott Britney Spears „Clumsy”, Zendaya „Close Up”, Khalid „Young Dumb & Broke”, valamint a The Chainsmokers „Who Do You Love” című számán is. Nevéhez fűződik továbbá közreműködés H.E.R. azonos című R&B albumán, amely 2019-ben Grammy-díjat nyert.

A zenész családja a rendőrségen keresztül adott ki közleményt, amelyben megható szavakkal emlékeztek meg róla.

Szeretett fiú, testvér, nagybácsi és barát volt. Szeretetet, fényt és örömöt hozott a családunk életébe és mindazokéba, akik ismerték őt.

A hozzátartozók szerint Riley nemcsak tehetséges alkotó volt, hanem különleges személyiség is.

Mindig őrizni fogjuk a kedvességét, a csodálatos lelkét és a rendkívüli tehetségét. A jelenléte számtalan ember életére volt hatással, az emléke pedig örökké a szívünkben marad.

A család a közleményt egy rövid búcsúval zárta:

Nyugodjon békében.

A rendőrségi nyomozás jelenleg is folyamatban van, a hatóságok vizsgálják a tragikus eset körülményeit - írja az msn.