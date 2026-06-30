Végre kiderült az igazság! Cara Delevingne kitálalt Amber Hearddel való viszonyáról: „Összegabalyodtunk...”

Évek óta keringenek a pletykák Cara Delevingne és Amber Heard titkos kapcsolatáról, de ideáig egyik fél sem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A Victoria's Secret modell most végre megtörte hallgatását, és elismerte, hogy a Johnny Depp-pel zajló válás idején valóban romantikus kapcsolatba került a színésznővel.

Cara Delevingne megerősítette, hogy korábban romantikus kapcsolatban állt Amber Hearddel

(Fotó: Borde/Jacovides/Junior/Bestimage/Northfoto)

Majdnem egy évtizede keringenek pletykák arról, hogy Cara Delevingne romantikus kapcsolatba került az Aquaman sztárjával

romantikus kapcsolatba került az sztárjával A Victoria's Secret modell végre megtörte hallgatását és véget vetett a találgatásoknak

modell végre megtörte hallgatását és véget vetett a találgatásoknak Állítása szerint Amber Heard és Johnny Depp válása alatt valóban összegabalyodott a színésznővel.

Cara Delevingne kitálalt Amber Hearddel való viszonyáról

Cara Delevingne a Louis Theroux Podcast műsor vendégeként úgy döntött, hogy pontot tesz a közel egy évtizede tartó találgatások végére. A Victoria's Secret modell bevallotta, Amber Hearddel már jóval a botrányok előtt közeli barátságot ápoltak, kapcsolatuk azonban csak később, a színésznő Johnny Depptől való válása idején vált romantikussá.

Hosszú ideig közel álltunk egymáshoz, aztán amikor a váláson mentek keresztül, hát, azt hiszem, összegabalyodtunk.

Cara Delevingne azt is elárulta, hogy kapcsolatuk nem tartott sokáig, és később mindketten továbbléptek.

Johnny Depp már a London Fields forgatása alatt féltékeny volt a Victoria's Secret modellre

(Fotó: Marechal Aurore/Northfoto)

Johnny Depp féltékeny volt már a megismerkedésük pillanatától kezdve

A beszélgetés során Louis Theroux felidézte, hogy a Johnny Depp és Amber Heard közötti konfliktus egyik visszatérő eleme éppen Cara Delevingne neve volt. A színész a nyilvánosság előtt is többször utalt arra, hogy rendkívül féltékeny volt felesége és a modell kapcsolatára. A Victoria's Secret modell szerint azonban a történet ennél jóval összetettebb. Mindhárman együtt dolgoztak a London Fields című filmen, ahol sok időt töltöttek egymás társaságában. Johnny Depp féltékenysége pedig már ekkor megjelent, de az igazság az, hogy csak később, a válás időszakában alakult ki közöttük romantikus kapcsolat.

Cara Delevingne és Amber Heard egy időben állandóan együtt buliztak

(Fotó: NASH/XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Mindketten továbbléptek

Cara Delevingne jelenleg Leah Masonnel alkot egy párt, akivel saját bevallása szerint kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatban él. A Victoria's Secret modell bevallotta, hogy hosszú önismereti út vezetett odáig, hogy nyíltan vállalja szexuális orientációját, és ma már nem szeretne semmit eltitkolni önmagából. Amber Heard eközben teljes mértékben visszavonult a hollywoodi csillogástól. A Johnny Depp elleni nagy visszhangot kiváltó per után Spanyolországba költözött, ahol jóval visszafogottabb életet él. Már háromgyermekes édesanya, és ritkán nyilatkozik a magánéletéről.