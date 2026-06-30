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Végre kiderült az igazság! Cara Delevingne kitálalt Amber Hearddel való viszonyáról: „Összegabalyodtunk...”

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors viszony
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 30. 20:30
Victoria ' s SecretJohnny DeppAmber HeardCara Delevingneválás
A Victoria's Secret modell végre megtörte hallgatását Johnny Depp exfeleségével való kapcsolatáról. Cara Delevingne elismerte viszonyát Amber Hearddel.
Fekete Ágnes
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Évek óta keringenek a pletykák Cara Delevingne és Amber Heard titkos kapcsolatáról, de ideáig egyik fél sem nyilatkozott ezzel kapcsolatban. A Victoria's Secret modell most végre megtörte hallgatását, és elismerte, hogy a Johnny Depp-pel zajló válás idején valóban romantikus kapcsolatba került a színésznővel.

Cara Delevingne megerősítette, hogy korábban romantikus kapcsolatban állt Amber Hearddel.
Cara Delevingne megerősítette, hogy korábban romantikus kapcsolatban állt Amber Hearddel
(Fotó: Borde/Jacovides/Junior/Bestimage/Northfoto)
  • Majdnem egy évtizede keringenek pletykák arról, hogy Cara Delevingne romantikus kapcsolatba került az Aquaman sztárjával
  • A Victoria's Secret modell végre megtörte hallgatását és véget vetett a találgatásoknak
  • Állítása szerint Amber Heard és Johnny Depp válása alatt valóban összegabalyodott a színésznővel.

Cara Delevingne kitálalt Amber Hearddel való viszonyáról

Cara Delevingne a Louis Theroux Podcast műsor vendégeként úgy döntött, hogy pontot tesz a közel egy évtizede tartó találgatások végére. A Victoria's Secret modell bevallotta, Amber Hearddel már jóval a botrányok előtt közeli barátságot ápoltak, kapcsolatuk azonban csak később, a színésznő Johnny Depptől való válása idején vált romantikussá.

Hosszú ideig közel álltunk egymáshoz, aztán amikor a váláson mentek keresztül, hát, azt hiszem, összegabalyodtunk.

Cara Delevingne azt is elárulta, hogy kapcsolatuk nem tartott sokáig, és később mindketten továbbléptek.

Johnny Depp már a London Fields forgatása alatt féltékeny volt a Victoria's Secret modellre.
Johnny Depp már a London Fields forgatása alatt féltékeny volt a Victoria's Secret modellre
(Fotó: Marechal Aurore/Northfoto)

Johnny Depp féltékeny volt már a megismerkedésük pillanatától kezdve

A beszélgetés során Louis Theroux felidézte, hogy a Johnny Depp és Amber Heard közötti konfliktus egyik visszatérő eleme éppen Cara Delevingne neve volt. A színész a nyilvánosság előtt is többször utalt arra, hogy rendkívül féltékeny volt felesége és a modell kapcsolatára. A Victoria's Secret modell szerint azonban a történet ennél jóval összetettebb. Mindhárman együtt dolgoztak a London Fields című filmen, ahol sok időt töltöttek egymás társaságában. Johnny Depp féltékenysége pedig már ekkor megjelent, de az igazság az, hogy csak később, a válás időszakában alakult ki közöttük romantikus kapcsolat.

Cara Delevingne és Amber Heard egy időben állandóan együtt buliztak
Cara Delevingne és Amber Heard egy időben állandóan együtt buliztak 
(Fotó: NASH/XPOSUREPHOTOS.COM/Northfoto)

Mindketten továbbléptek

Cara Delevingne jelenleg Leah Masonnel alkot egy párt, akivel saját bevallása szerint kiegyensúlyozott és boldog kapcsolatban él. A Victoria's Secret modell bevallotta, hogy hosszú önismereti út vezetett odáig, hogy nyíltan vállalja szexuális orientációját, és ma már nem szeretne semmit eltitkolni önmagából. Amber Heard eközben teljes mértékben visszavonult a hollywoodi csillogástól. A Johnny Depp elleni nagy visszhangot kiváltó per után Spanyolországba költözött, ahol jóval visszafogottabb életet él. Már háromgyermekes édesanya, és ritkán nyilatkozik a magánéletéről.

 

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