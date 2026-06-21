Britney Spears húga már tinédzserként hatalmas sikereket ért el. Jamie Lynn Spears karrierje csúcsán váratlan döntést hozott: mindössze 16 évesen hátat fordított Hollywoodnak. Most, közel két évtizeddel később őszintén mesélt arról, miért választotta a visszavonulást, és miért érezte úgy, hogy akkoriban nem maradhat a reflektorfényben.

Britney Spears húga őszintén megnyílt arról, hogy annak idején miért fordított hirtelen hátat Hollywoodnak (Fotó: Curtis Hilburn / Northfoto)

Britney Spears húga őszintén megnyílt arról, hogy karrierje csúcsán miért fordított hátat Hollywood-nak

húga őszintén megnyílt arról, hogy karrierje csúcsán miért fordított hátat Hollywood-nak Jamie Lynn Spears 16 évesen teherbe esett, ami miatt a bulvársajtó célkeresztjébe került

16 évesen teherbe esett, ami miatt a bulvársajtó célkeresztjébe került A botrány pedig annyira nagy nyomást helyezett rá, hogy ezt találta a legjobb döntésnek

Britney Spears húga ezért hagyta el Hollywoodot

A 2000-es évek közepén Jamie Lynn Spears Hollywood egyik legígéretesebb fiatal sztárjának számított, ám 2007-ben, mindössze 16 évesen teherbe esett, majd váratlanul hátat fordított Hollywood-nak, és visszaköltözött Louisiana államba. Britney Spears húga a People magazinnak adott interjújában őszintén megnyílt erről az időszakról és arról, hogy miért kellett ezt tennie. Jamie Lynn Spears szerint a döntés részben önvédelem volt. Nem akarta, hogy a terhessége folyamatos címlapsztori legyen, és azt sem szerette volna, hogy születendő gyermeke a média kereszttüzében nőjön fel. Úgy érezte, a reflektorfény helyett most a családjára kell koncentrálnia.

Jamie Lynn Spears karrierje olyan gyorsan ívelt felfelé, hogy sokan azt hitték nővére, Britney Spears nyomdokaiba lép majd

(Fotó: BEI / Northfoto)

Jamie Lynn Spears terhes lett 16 évesen

A Nickelodeon nagy sikerű sorozatának, a Zoey 101-nek a főszereplőjeként milliók ismerték világszerte. Jamie Lynn Spears karrierje gyorsan ívelt felfelé, és sokan úgy vélték, hogy idővel nővére, Britney Spears nyomdokaiba léphet. 2007 végén azonban minden megváltozott. A nyilvánosság megtudta, hogy a mindössze 16 éves színésznő gyermeket vár akkori barátjától, Casey Aldridge-től. A hír hatalmas visszhangot váltott ki, és szinte azonnal a bulvársajtó célkeresztjébe került, ami óriási nyomást tett rá. Úgy érezte, mindenki véleményt formál róla, miközben ő maga is próbálta feldolgozni a történteket. A médiafigyelem olyan intenzív volt, hogy végül úgy döntött elhagyja Los Angelest, és visszaköltözik Louisiana államba, ahol nyugodtabb körülmények között készülhetett az anyaságra.