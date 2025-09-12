Így alakult Britney Spears kapcsolata családjával a gyámság után

Közel négy éve már, hogy Britney Spears 2021 novemberében felszabadult a 13 évig tartó gyámság alól. Az énekesnőnek azóta viharos kapcsolata van a családtagjaival.
Britney Spears édesapja, Jamie Spears 2008 februárjában gondnokságot rendelt el lánya felett, miután a popsztár botrányos összeomlása címlapokra került.
2021 júniusában az énekesnő egy nyilvános bírósági meghallgatáson azzal érvelt, hogy rokonai 'egy átkozott dolgot sem tettek' azért, hogy segítsenek neki kiszabadulni apja ellenőrzése alól.
Britney Spears édesapjával, Jamie Spears-szel jelenleg semmilyen kapcsolatot nem tart fenn. Az énekesnő 2023-ban ugyan felajánlotta, hogy segít apja egészségügyi kezelésében, de végül nem jött létre találkozás, és a megbékélésnek sincs jele. Egyes források szerint Britney Spears soha nem fog megbocsátani apjának, aki már beletörődött abba, hogy 'mostantól nagyon csendes életet fog élni'.
Britney Spears édesanyjával, Lynne Spears-szel a kapcsolata enyhébb formában ugyan, de még mindig távolságtartó. Bár időnként váltanak üzeneteket, személyes találkozó nincs tervben. Lynne reméli, hogy a jövőben javulhat a viszonyuk, de Britney mély sebei még nem gyógyultak be. Egy megbízható forrás megjegyezte, hogy az anya-lánya párosnak 'még mindig vannak hullámvölgyei', és nap mint nap dolgoznak a kapcsolatukon. A 70 éves Lynne állítólag újra 'közel' akar lenni Britney Spears-hez, de 'megérti', hogy lánya még mindig 'sérült és traumatizált' a gyámság miatt.
Britney Spears húgával, Jamie Lynn Spears-szel évekig tartó nyilvános ellentét után most magánúton próbálnak újra kapcsolatba lépni egymással. Úgy tűnik, lassan elindultak a közeledés útján. Egy közeli ismerős szerint Jamie Lynn pedig azt tervezi, hogy jövő hónapban meglátogatja testvérét Los Angeles-ben.
Britney Spears egyedül bátyjával, Bryan Spears-szel ápol szorosabb, támogató kapcsolatot. Bryan gyakran elkíséri őt utazásaira, és jelen van az életében a mindennapokban is. Olyannyira, hogy a 48 éves filmproducer Britney Spears otthonába is beköltözött, miután ő és Sam Asghari 2023 augusztusában beadták a válópert.
Britney Spears két fia, Sean Preston és Jayden James Kevin Federline-tól született. És ha bár a gyámság éveiben megromlott a kapcsolatuk, az elmúlt években lassú, de biztató javulás kezdődött közöttük. A 18 éves Jayden gyakran találkozik édesanyjával. Britney Spears szerint a vele töltött idő gyógyító hatással van rá mind érzelmileg, mind lelkileg. Sean, az idősebb fiú, ellenben sokkal visszafogottabb. A kapcsolatuk újraépítése több időt és türelmet igényel. Britney Spears azonban tisztelettel viszonyul hozzá, nem sietteti a dolgokat, és próbál az ő tempójában haladni. Mindkét fiú jelenleg Hawaii-on él édesapjukkal, így a távolság is nehezíti a kapcsolattartást. Ugyanakkor mind Jayden, mind Sean nyitott arra, hogy a jövőben több időt töltsön édesanyjával.
