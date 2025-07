Kőkeményre edzette magát Angelina Jolie fia: thaibox-versenyt nyert Knox

Angelina Jolie-t és lányát, Vivienne Jolie-Pittet kiszúrták egy muay thai versenyen a közönség soraiban, amint épp Knox Léon Jolie-Pittnek szurkoltak. A 17 éves fiú aranyéremmel távozott a harcművészeti versenyről.

Angelina Jolie fia aranyéremmel távozott a muay thai versenyről (Fotó: Kay Blake / Northfoto)

Angelina Jolie fia aranyérmet szerzett

Knox Léon Jolie-Pitt a 17. születésnapja előtt egy harcművészeti bajnokságon próbálta ki magát. Angelina Jolie fia pénteken az IKF Point Muay Thai technikai versenyén vett részt. Édesanyja és ikertestvére a közönség soraiból szurkolt Knoxnak, aminek meg is lett az eredménye. Angelina Jolie fia aranyéremmel távozott a harcművészeti bajnokságról.

Angelina Jolie kerülte a feltűnést

Az Oscar-díjas színésznő tiszteletben tartotta, hogy az a nap nem róla fog szólni, hanem a fiáról. Éppen ezért igyekezett kerülni a feltűnést, visszafogott megjelenésével megpróbált beleolvadni a közönség soraiba. Fekete hosszú ujjú felsőt és fekete nadrágot viselt. Arcát pedig napszemüveggel takarta annak ellenére is, hogy a versenyt beltéren tartották. Egyedül fia egyik edzőjével fotózkodott, amit aztán az egyik szervező meg is osztott a közösségi oldalán. Angelina Jolie fia számára pedig másnap is folytatódott az ünneplés.

Angelina Jolie gyerekeinek hétvégén volt a 17. születésnapjuk

Szombaton ugyanis az ikrek születésnapja volt, amit szintén együtt töltöttek édesanyjukkal. Az anya-fia duót lencsevégre kapták, ahogy ellátogattak a Lazy Acres nevű magazinboltba a kaliforniai Los Felizbe. Majd kiszúrták azt is, ahogy Angelina Jolie vezetni tanítja a 17 éves fiát. Brad Pittnek azonban nyoma sem volt sem aznap, sem a versenyen

Angelina Jolie Brad Pittől való válása óta a közös gyerekeik kerülik édesapjukat (Fotó: RACHID BELLAK / BESTIMAGE / Northfoto)

Brad Pitt továbbra sincs jelen a gyerekek életében

A válás óta Angelina Jolie és Brad Pitt gyerekei távolságot tartanak apjukkal szemben. A 61 éves színész akárhogy próbálkozik, a gyerekek nem hajlandóak visszaengedni apjukat az életükbe. A repülőgépen történt incidens óta egyértelműen állást foglaltak és édesanyjuk pártjára álltak. Shiloh például a Pitt családnevét is elhagyta, hogy nyilvánosan is felvállalja véleményét. Knox egyelőre megtartotta a nevét, de a születésnapján és a versenyén mégsem kért az apjából.