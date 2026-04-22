,,Milyen beteg f*sz készítene ilyen filmet?" – Ez a fickó akarta kukázni Brad Pittet és a Harcosok klubját

Bill Mechanic, a Fox Stúdió egykori fejese egy bőbeszédű interjúban mesélte el, mennyire kicsin múlt, hogy soha ne láthassunk olyan filmklasszikusokat, mint a Harcosok klubja, vagy az első X-Men-film.
Bill Mechanic foglalta el éppen a Fox Stúdió elnöki székét 1999-ben, amikor David Fincher prezentálta a Harcosok klubja filmtervét. Az igazgató még csak-csak meggyőzhető volt a film forgalmazását illetően, azonban egy napokban készült interjúból kiderült, hogy többek között a Foxot is markában tartó médiamogul, Rupert Murdoch közel sem volt ennyire elragadtatva a Brad Pitt és Edward Norton főszereplésével készült műremektől. Mechanic felidézett egy konkrét értekezletet, amikor önmagából kikelt főnöke, Murdoch száját az alábbi mondat hagyta el David Fincher filmjével kapcsolatban.
Mégis milyen beteg f*sz ember készítene el egy ilyen filmet?
Erre Mechanic csak annyit válaszolt: ,,Én, és David Fincher. Mi nem vagyunk szégyellősek.”
Rupert Murdoch felháborodása mögött valójában teljes mértékben gazdasági érdekek húzódtak. A médiamágnás, aki akkoriban a Page Six magazint is birtokolta, azt gondolta, hogy a filmkészítésnek is a bulvármédiához hasonlatosnak kell lennie. Csillogó, szenzációhajhász és eladható. Mély mondanivalójú, kísérletező jellegű alkotásoknak helye nincs. Nos, aki legalább egyszer látta már a Chuck Palahniuk regénye alapján készült Fincher filmet, az pontosan tudja, hogy a Harcosok klubja kicsit sem felel meg ezeknek a kritériumoknak, sőt, maga a film mondanivalója is teljes mértékben szembemegy az eladhatóság kapitalista normáival.
Az egykori Fox vezér mást is sejtett a tiltakozás mögött, szerinte Murdoch valójában nem is látta még a filmet, csak ürügyet keresett arra, hogy felszabadíthassa Mechanicet pozíciójából. Szerencsére a film végül átment a morcos főnökön is, cserébe a zárójelenetben, amikor a Marla Singert alakító Helena Bonham Carter és Edward Norton egymás kezét fogva nézik a felrobbanó városi épületeket, látható a Fox Plaza Tower, ami Bill Mechanic külön kérésére került oda, amit David Fincher készséggel teljesített is.
Bill Mechanic hősies küzdelme ellenére a Harcosok klubja hatalmasat bukott a mozipénztáraknál, így Rupert Murdoch elégedetten dőlhetett hátra, azonban a DVD-s megjelenéssel a film lassan, de biztosan elindult a kultfilmmé válás rögös útján, mára pedig a filmtörténet megkerülhetetlen darabjává vált. Mechanic ezalatt jött rá, hogy minden küzdelemnek megvan a maga ára ebben a szakmában. Utolsó cselekedetként még átnyomta az igazgatóságon az első X-Men filmet, de 2000-ben otthagyta a stúdiót, így már nem érhette meg azt a gigantikus sikert, amit a Hugh Jackman főszereplésével készült szuperhősmozi hozott. Most azt is elárulta, hogy az X-Ment egyenesen katasztrófának tartották kollégái, mondván mégis kit érdekel egy Marvel képregényből készült film. Utólag biztosan aranyba foglalták Bill Mechanic nevét, aki a stúdió moziverzumának egyik legnagyobb és legkedveltebb franchise-át indította útjára, dacolva az ellenszéllel.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.