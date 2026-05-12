Mihályfi Luca beintett mindenkinek: elárulta, miért fontos neki a cérnatanga

Mihályfi Luca fellépőruhái extrémek, de az énekesnő mindig szerette a dögös szetteket. Legutóbbi botrányos fellépése óriási visszhangot váltott ki a kisgyerekesek körében, amire az énekesnő már reagált, most pedig újból üzent a nyilvánosságnak.

Mihályfi Luca büszkén vállalja stílusát, azt sem bánja, ha zsinórtangája miatt kritikát kap (Fotó: Markovics Gábor)

Mihályfi Luca párja elképesztően büszke

Mihályfi Luca és Hegyes Berci kétség kívül a hazai celebvilág egyik legkedveltebb párosa, a fiatalok nem csak szépek, de rendkívül pörgősek és impulzívak is. A közelmúltban az énekesnő a XVIII. kerületi Bókay-kertben tartott majálison lépett fel, ahol sokkoló ruhaválasztásával teljesen kiverte a biztosítékot a kisgyerekes családok körében: nadrágjából jócskán kilógó cérnatangája és csöppnyi melltartója sokak szerint nem volt éppen jó választás az eseményre, a kommentelők utána ízekre szedték a fiatal tehetséget. Luca azóta reagált a történtekre, azt üzente, ez még semmi, lesz ennél durvább is, legfrissebb videójában pedig most sok mindenre magyarázatot adott. Hegyes Berci boldogan osztotta meg kedvese bejegyzését, láthatóan őt nemhogy nem zavarta, kifejezetten büszke dögös szerelmére.

Bár még nem látszik rajta, de ez egy top, két motoros kesztyűből van összerakva, az egyik klipemben hordtam

- kezdi mesélni az énekesnő, aki tegnap esti fellépésének ruhadarabjait követői szeme láttára válogatta össze. A mini, melltartófunkciót betöltő, átalakított bőrkesztyű felvéve úgy néz ki, mintha hátulról valaki toplessben karolná át az énekesnőt. Ehhez egy laza, sportos kosárlabdanadrágot húzott, amit egy buggyos, fekete bőrcsizmával és napszemüveggel egészített ki. Mindezt természetesen egy ikonikussá vált, cérnaszélű alsóneművel koronázta meg, el is magyarázta, miért...

Amin mindenki ki van borulva, de ki szoktam lógatni oldalt a bugyim pántját, nálam ez egy alapvető sztori. Nagyon tetszenek a ‘90-es, 2000-es évek stílusú lányok Pinteresten, mert teljes mértékben az én ízlésem, meg az én stílusom. Úgyhogy, ha valaki ezen kiakad, akkor csak nyugodtan, I love you very much.

Mihályfi Luca tangavariációi tehát teljesen tudatosan választott zsinóros darabok, amelyek részei a fellépésének, így ha valakinek nem tetszik, akkor a "megszoksz vagy megszöksz" elve alapján eldöntheti, részt vesz-e a koncerten, vagy sem.

Vannak olyan nadrágok is, amikben van külön beépített pánt, ami olyan, mintha bugyi lenne, de nem az. Szóval ez nem újdonság

- tette hozzá az énekesnő.