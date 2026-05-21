Tiger Woods párja sokkoló vallomást tett: mellrákot diagnosztizáltak nála

Vanessa Trump Instagram oldalán megdöbbentő hírt osztott meg a nyilvánossággal. Tiger Woods párját mellrákkal diagnosztizálták. Az 5 gyermekes anyuka megható bejegyzéséből kiderült, hogy már egy orvosi beavatkozáson is átesett, amiért rendkívül hálás orvosi csapatának. És bevallotta, hogy ebben a nehéz időszakban a családja támogatása mindennél többet jelent számára.
Vanessa Trump Instagram-bejegyzésben tudatta követőivel, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. A 48 éves édesanya elárulta, hogy az elmúlt napokban már egy orvosi beavatkozáson is átesett, jelenleg pedig szakemberekkel dolgozik a kezelési tervén. Tiger Woods párja nyilatkozatában azt írta, próbál pozitív maradni, még akkor is, ha az elmúlt időszak érzelmileg rendkívül megterhelő számára. Továbbá hangsúlyozta, hogy most elsősorban a gyógyulásra koncentrál. Külön megköszönte az orvosainak és a családjának a támogatást, valamint arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét ebben a nehéz időszakban:
Továbbra is fókuszált és reményteljes maradok, miközben körülvesz a családom, a gyerekeim és a hozzám legközelebb álló emberek szeretete és támogatása. Köszönöm a kedvességeteket és a támogatásotokat, ez számomra többet jelent, mint amit szavakkal kifejezni tudnék. Kérem, hogy tartsátok tiszteletben a magánéletemet, miközben az egészségemre és a felépülésemre koncentrálok.
Donald Trump Jr. volt felesége a diagnózis részleteiről egyelőre nem nyilatkozott, így sem a betegség stádiumát, sem a kezelések pontos menetét nem lehet tudni.
Vanessa Trump mellrák diagnózisával kapcsolatos Instagram-bejegyzésre már több ezren reagáltak és támogatásukat fejezték ki. Több ismert személy és családtag is üzent neki, köztük Ivanka Trump is, aki gyors felépülést kívánt volt sógornőjének:
Imádkozom, hogy továbbra is legyen erőd, és mielőbb meggyógyulj! Szeretlek, édesem!
Vanessa Trump lánya, Kai Trump pedig egy képet rakott ki kettejükről, amihez azt írta:
A legerősebb ember, akit ismerek. Szeretlek
A diagnózis közvetlenül azután jött, hogy jelenlegi párja, Tiger Woods befejezte a hat hetes rehabilitációját, amit a legutóbbi autóbalesete után vállalt be. És csak úgy, ahogy Vanessa Trump is végigkísérte a profi sportoló gyógyulását, most Tiger Woods is minden tőle telhetőt megtesz, hogy segítse kedvesét ebben a szörnyen nehéz időszakban.
