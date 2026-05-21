Tiger Woods párja sokkoló vallomást tett: mellrákot diagnosztizáltak nála

Vanessa Trump Instagram oldalán megdöbbentő hírt osztott meg a nyilvánossággal. Tiger Woods párját mellrákkal diagnosztizálták. Az 5 gyermekes anyuka megható bejegyzéséből kiderült, hogy már egy orvosi beavatkozáson is átesett, amiért rendkívül hálás orvosi csapatának. És bevallotta, hogy ebben a nehéz időszakban a családja támogatása mindennél többet jelent számára.

Tiger Woods párjánál, Vanessa Trump-nál mellrákot diagnosztizáltak

Fotó: Pool/ABACA / Northfoto

Vanessa Trump Instagram oldalán sokkoló vallomást tett egészségi állapotáról

Instagram oldalán sokkoló vallomást tett egészségi állapotáról Tiger Woods párjánál mellrákot diagnosztizáltak

párjánál mellrákot diagnosztizáltak Donald Trump Jr. volt felesége már egy műtéten is átesett, amiért háláját fejezte ki orvosi csapatának.

Tiger Woods párjánál mellrákot diagnosztizáltak

Vanessa Trump Instagram-bejegyzésben tudatta követőivel, hogy mellrákot diagnosztizáltak nála. A 48 éves édesanya elárulta, hogy az elmúlt napokban már egy orvosi beavatkozáson is átesett, jelenleg pedig szakemberekkel dolgozik a kezelési tervén. Tiger Woods párja nyilatkozatában azt írta, próbál pozitív maradni, még akkor is, ha az elmúlt időszak érzelmileg rendkívül megterhelő számára. Továbbá hangsúlyozta, hogy most elsősorban a gyógyulásra koncentrál. Külön megköszönte az orvosainak és a családjának a támogatást, valamint arra kérte a nyilvánosságot, hogy tartsák tiszteletben a magánéletét ebben a nehéz időszakban:

Továbbra is fókuszált és reményteljes maradok, miközben körülvesz a családom, a gyerekeim és a hozzám legközelebb álló emberek szeretete és támogatása. Köszönöm a kedvességeteket és a támogatásotokat, ez számomra többet jelent, mint amit szavakkal kifejezni tudnék. Kérem, hogy tartsátok tiszteletben a magánéletemet, miközben az egészségemre és a felépülésemre koncentrálok.

Donald Trump Jr. volt felesége a diagnózis részleteiről egyelőre nem nyilatkozott, így sem a betegség stádiumát, sem a kezelések pontos menetét nem lehet tudni.

Vanessa Trump lánya, Kai Trump anyja mellett áll ebben a nehéz időszakban

Fotó: Brian Spurlock/Icon Sportswire / Northfoto

Hatalmas támogatást kap a Trump családtól

Vanessa Trump mellrák diagnózisával kapcsolatos Instagram-bejegyzésre már több ezren reagáltak és támogatásukat fejezték ki. Több ismert személy és családtag is üzent neki, köztük Ivanka Trump is, aki gyors felépülést kívánt volt sógornőjének:

Imádkozom, hogy továbbra is legyen erőd, és mielőbb meggyógyulj! Szeretlek, édesem!

Vanessa Trump lánya, Kai Trump pedig egy képet rakott ki kettejükről, amihez azt írta: