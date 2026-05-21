Szörnyű tűzvész pusztít egy szállodában, menekítik az embereket

Egy nagy szállodai tűzvész miatt állítólag emberek rekedtek bent, miközben az épület egy része lángokba borult. A tűzoltók a helyszínre siettek a pattayai szállodához, miután bejelentés érkezett, hogy a tetőterületen tűz ütött ki.

Fotó: Unsplash (Képünk illusztráció)

Helyi jelentések szerint a lángok a Sunday JA Plus Hotelben (korábban JA Plus Hotel) csaptak fel, amely a Pattaya Third Roadon található, Chonburi tartományban. A tűz ma este (május 21.) helyi idő szerint körülbelül 21 órakor tört ki, és a tűzoltók még mindig küzdenek a lángokkal. A Fire & Rescue Thailand Facebook-oldal szerint „sok ember rekedt bent az épületben”, a tűz azóta elérte a szálloda szobáit is.

Az oldal több bejegyzésében a következőket írta:

Tűz ütött ki a J.A. Plus épületében, Pattaya 3. vonal, Chonburi. Sok ember rekedt az épületben. A tűzoltók már úton vannak a helyszínre.

Később hozzátették:

– Tűz a J.A. Plus Hotelben, Pattayasai 3, Chonburi. A tűzoltóknak sikerült megfékezniük a tüzet. Sok turistát evakuálnak a szálloda épületéből. Sok ember fullad a füsttől. A tetőterület környékén. A tűzoltók részben megfékezték a tüzet. A lángok már a szobákba is átterjedtek.

Egyelőre még nem érkezett jelentés sérültekről vagy halálesetekről. A helyi média szerint a tüzet sikerült megfékezni. A hatóságok még nem erősítették meg, hogy hány ember rekedt az épületben a tűz kitörésekor - számol be róla a Daily Star.