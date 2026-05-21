Megszólalt Pintér Tenya: combnyaktörése után újra jár az édesanyja!

Hatalmas családi szeretet segítette felépülésében Pintér Tibor édesanyját, miután egy esés következtében eltörte combcsontját. A színész most a Borsnak nyilatkozott a 87 éves Ili néni állapotáról.

Pintér Tibor megszólalt édesanyja állapotáról (Fotó: Markovics Gábor)

Pintér Tibor édesanyja hazajöhetett a kórházból

Pintér Tenya édesanyja egy hónappal ezelőtt egy szerencsétlen esés következtében combnyaktörést szenvedett. A baleset miatt a húsvéti ünnepeket is a Szent Margit Kórház falai között kellett eltöltenie, a Nemzeti Lovas Színház igazgatója azonban mindvégig anyukája mellett maradt.

A 87 éves asszony szerencsére korát meghazudtolva gyógyul, szellemi és fizikai erejéhez kétség sem férhet. Pintér Tenya a Borsnak mesélt, az esés óta, hogy van édesanyja.

Hála Istennek nagyon jól van, pont tegnap voltam nála a fiammal és legnagyobb meglepetésemre, járókeret nélkül el tudtuk vinni ebédelni. Szinte már teljesen egyedül közlekedett. A legérdekesebb, hogy azt vettem észre, hogy a combnyaktörése előtt nehezebben járt, mint most. Valószínűleg ez a csípőprotézis megsegítette a mozgását

– mesélte boldogan a színész.

Pintér Tenya segítette édesanyja gyógyulását (Fotó: hot! magazin)

„Több, mint 100 verset tud fejből elmondani”

Pintér Tibor családjában sajnos nem idegen a veszteség fogalma. Édesanyja megannyi nehézségen ment keresztül az évek során, többek között férje elvesztésén. A lovas színész azonban állítja, hogy Ili néni a legerősebb nő, akit valaha ismert.

Anyukám rettenetesen erős asszony, bárcsak a fizikai és mentális erejének a felével rendelkeznék. Ő 87 éves, majdnem 90, és rengeteg balesetet, problémát, édesapám elvesztését élte túl és nem is akárhogy

– mesélte lapunknak a sztár.

Tenya édesanyját egy különleges dolog tartja fitten, ez pedig nem más, mint a versek iránti szeretete. A színész elmondása szerint kedvenc művei tartják fiatalon és egészségesen az idős asszonyt.

Mentálisan nagyon egészséges, hiszen a mai napig verseket szaval, és több, mint 100 verset tud fejből elmondani, ezeket meg is szoktam osztani, mert nagyon büszke vagyok rá

– mondta örömtelien Tibor.