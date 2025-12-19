Hatalmas a boldogság: apa lett sokak kedvenc színésze

Nemrég érkezett a bejelentés, hogy apa lett Pete Davidson. A híres humorista és színész kedvese, Elsie Hewitt a közösségi oldalán számolt be arról, hogy világra jött közös kislányuk, akinek a nevét is elárulta.

Apa lett a világsztár / Fotó: Unsplash.com (Képünk illusztráció)

Apa lett a világhírű színész és humorista

A tökéletes kis angyallánykánk 2025.12.12-én megérkezett

- írta az Instagram-bejegyzésében a modell, hozzátéve, a kicsi a Scottie Rose Hewitt Davidson nevet kapta, amely tisztelgés Pete Davidson édesapja, Scott Davidson előtt. A férfi tűzoltóként dolgozott New Yorkban, és 2001. szeptember 11-én hunyt el, amikor a humorista még csak hétéves volt.

Pete Davidson egyébként igyekszik megóvni a magánéletét a nyilvánosságtól: ennek ellenére akadt néhány ismert kapcsolata, mielőtt találkozott volna Elsie-vel. Korábban például randevúzott a popsztár Ariana Grandéval, majd néhány hónapig Kim Kardashiannal is járt, miután a celeb elvált Kanye Westtől - írja a Mirror.