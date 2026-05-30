Megrázó vallomást tett a Dancing sztárja: rákos

Mint arról korábban beszámoltunk, Amy Dowdent, a Strictly Come Dancing profi táncosát rákkal diagnosztizálták. A táncosnő még 2023 tavaszán kapta a sokkoló diagnózist, miután egy csomót talált a mellében egy nappal azelőtt, hogy nászútra indult volna. A kórmegállapítás után masztektómián és kemoterápián esett át, aminek köszönhetőn 2024 februárjában közölték vele, rákmentes. Betegsége azonban így is teljesen átformálta őt. Erről pedig kendőzetlenül vallott.

Mellrákkal küzdött a Dancing sztárja. Fotó: George Rudy / Shutterstock

Mellrákja teljesen új embert formált belőle

Dowen kiemelte: a táncos showműsor volt az, ami az ő megmentője volt rákkal való harca során.

Számomra ez több, mint egy műsor, mert segített átvészelni a legsötétebb napokat. Rengeteg minden történt velem az elmúlt tíz évben. Csatlakoztam a műsorhoz, férjhez mentem Ben Joneshoz, megkaptam a rákdiagnózist, majd visszatérhettem a táncparkettre. A tánc kétségtelenül az én megmentőm. A show azzal, hogy végig mellettem állt, reményt és bátorságot adott ahhoz, hogy visszatérhessek dolgozni, habár már nem a régi önmagamként. A rák óta önmagam egy új változata vagyok. Szó szerint is, hiszen új felsőtestem van. Hogyan is lehetnék ugyanaz az ember azok után, amin keresztülmentem? Teljesen más szemlélettel élek. Nagyon másképp élem az életemet, mert rájöttem, hogy sosem tudhatjuk, mit hoz a holnap. Már nem aggódom olyan dolgokon, mint korábban. Minden egyes nap ajándék

- vallotta be a táncosnő, aki számára szürreális érzés egyelőre az, hogy nemsokára újra táncparkettre állhat.

Egy rákdiagnózis megtanít arra, hogy a holnap nem garantált, ezért jelen kell lenni és megélni minden pillanatot. Éppen ezért, amikor idén visszahívtak a műsorba, azt mondtam a producereknek, hogy most tényleg minden másodpercét szeretném kiélvezni ennek az élménynek

- zárta gondolatait a Mirror közlése szerint.