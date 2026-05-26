Újra műteni kell Rubint Rékát: „A gyógyulásom érdekében...”

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 26. 16:05
Hihetetlen erő lakozik a fitneszladyben. Rubint Réka négy éve küzd a rosszindulatú daganatos betegsége ellen, ma pedig elkezdődött az új kemoterápiás kezelése, hamarosan pedig egy újabb műtét vár rá. Mindezt mosolyogva, pozitívan, félelmet nem ismerve jelentette be.
Rubint Réka elképesztő erővel és méltósággal küzd a betegségével. A fitneszkirálynő az elmúlt időszakban többször is megmutatta követőinek, hogy még a legnehezebb pillanatokban sem hajlandó feladni a küzdelmét, és most is ugyanazzal a rendíthetetlen kitartással néz szembe az előtte álló megpróbáltatásokkal. Vasárnapi bejegyzéséből ugyanis kiderült: a mai napon újabb kemoterápiás kezelés vár rá, ráadásul hamarosan egy kisebb műtéti beavatkozáson is át kell esnie.

Rubint Réka A Nagy Duett döntőjében, turbánban
Rubint Réka mindent pozitívan fog fel, és mindenből igyekszik erőt meríteni (Fotó: TumbaszHedi)
  • Rubint Réka betegségét négy évvel ezelőtt diagnosztizálták
  • Az elmúlt években több kezelésen és műtéten is átesett
  • Idén áprilisban vállalta fel a betegségét

Rubint Réka családja Montenegróba utazott

Réka azonban ismét bebizonyította, milyen hatalmas lelki ereje van. Ahelyett, hogy elkeseredne, inkább igyekszik minden pillanatból erőt meríteni, és hálás lenni azokért az emberekért és élményekért, amelyek feltöltik őt.

A fitneszedző családjával és barátaival nemrég Montenegróba utazott, ahová hosszú évek óta rendszeresen visszatérnek. A különleges hely spirituálisan is nagyon sokat jelent számára.

„Élményeket gyűjteni az életben az egyik legértékesebb kincs!”

Hálás vagyok a Jóistennek, hogy ebben az évben is visszatérhettem a családommal és a barátaimmal erre a csodálatos helyre, Montenegróba.

„Hosszú évek óta visszatérünk a Our Lady of the Rocks szigetre, ahol van egy álomszép kápolna, amely zarándokhely, s ahol imádkozva, most már tapasztalatból mondhatom, hogy valóban csodák történnek…”

Réka elárulta, hogy az elmúlt napok rengeteget adtak neki lelkileg és fizikailag is. A tenger, a pihenés, a meditáció és a szerettei szeretete mind segítettek abban, hogy feltöltődjön az előtte álló nehéz időszakra.

Az elmúlt napok ismét rengeteget adtak számomra energetikailag! Az a határtalan szeretet, ami körbevett, a tenger, a naplemente, az isteni saláták és tengeri ételek a csodás meditációk, edzések és a rengeteg pihenés mind-mind a szívemig hatolva töltötték a testemet és a lelkemet.”

Rubint Réka betegsége részleteit is megosztotta a nyilvánossággal.
Rubint Réka több kezelésen is átesett már az elmúlt években (Fotó: TV2)

Rubint Réka kemoterápiás kezelése folytatódik

A posztból az is kiderült, hogy a mai nap már ismét a kezelésekről szól számára, de a szokásos keddi edzése ettől függetlenül nem marad el.

Szükségem volt rá, hiszen holnap reggel ismét az onkológián kezdek, vizsgálatok várnak rám, majd kezdődik az új kemo kezelés… este pedig Rozsnyai.

A fitneszedző tehát a legnehezebb helyzetben sem áll meg. A kezelések mellett továbbra is tartja programjait és elvonulásait, miközben a gyógyulás érdekében hamarosan egy kisebb műtéten is át kell esnie.

Rubint Réa és Schobert Norbert A Nagy Duett döntőjében mindig szurkoltak fiuknak.
Rubint Réka férje, Schobert Norbert mindenben támogatja feleségét (Fotó: TumbaszHedi)

Rubint Réka betegsége miatt újabb műtétre van szükség

„Szerda – csütörtök – péntek: elvonulást tartok egy varázslatos helyen, és az Avalon Alakreform táborig még vár rám egy kisebb műtéti beavatkozás is a gyógyulásom érdekében.”

Rubint Réka végül ismét megmutatta azt a hihetetlen erőt és pozitivitást, ami miatt annyian felnéznek rá. Bár komoly kihívások állnak előtte, egy pillanatig sem gondol arra, hogy feladja.

Sebaj! Készen állok, mert SOHA nem fogom feladni, legyen bármi is a feladat! Szeretlek Titeket és szeressétek Ti is egymást! Mert az élet túl rövid, hogy haraggal a szívetekben éljetek

 – fogalmazott Rubint Réka Instagram-bejegyzésében.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
