Emlékszel a táncos showműsorra? Elkezdődött a sztár kemoterápiája

A nézők nagyon szeretik a táncos showműsorokat nézni. Nincs is annál szórakoztatóbb, mint jó zenékre nagyszerű koreográfiákat nézni, különösen, ha hírességek versenyeznek egymással. Nem véletlen, hogy Magyarországon a TV2 Dancing with the stars műsora akkora sikereket ért el. De nem csak hazánkban szeretik az ilyesféle műsorokat: Angliában Strictly Come Dancing címmel futott egy ilyen műsor, lebilincselve nézők millióit. Ennek egyik sztárja, Amy Dowen most nagyon szomorú hírrel jelentkezett be.

Elkezdődött a sztár kemoterápiája. A kép illusztráció

Amy Dowden egész Anglia szívébe belopta magát nagyszerű humorával és tánctudásával, és egy egész ország kedvence lett. Éppen ezért összetörtek a rajongók, amikor megtudták: ismét rákot diagnosztizáltak nála. Amy ugyanis korábban már legyőzte a mellrákot, most azonban újabb daganatot találtak nála az orvosok, és azonnali beavatkozás szükségeltetik. A híresség tehát sírva jelentkezett be közösségi oldalán, ahol megosztotta, ismét nehéz időszak elé néz.

A hivatásos táncosnő egy posztban tájékoztatta a rajongóit, hogy megkezdődött a kemoterápia, most azonban egy ún. hidegsapkás módszerrel próbálják megakadályozni, hogy kihulljon a haja. Nagyon bízik abban, hogy nem fog túlságosan elcsúnyulni a teste, ugyanakkor az elsődleges cél természetesen az, hogy leküzdje a betegséget - írja a Mirror.

Amy a kezelések után teát iszik, amitől jobban érzi magát, összességében azonban nagyon legyengült a szervezete. Sírva számolt be arról, hogy fájnak az erei és rosszul van, és túl szeretne már lenni rajta. Ugyanakkor fontosnak tartja, hogy mindent dokumentáljon, hisz ugyanis abban, hogy ezzel segíthet azoknak, akik hasonló cipőbe kerültek.