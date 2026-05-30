Óráink vannak hátra: jégesővel és kegyetlen széllel csap le a vihar

Jószerével a teljes országra elsőfokú, narancssárga riasztást adtak ki zivatarok miatt. A HungaroMet tájékoztatása szerint ma délutántól északnyugat felől helyenként zivatarok alakulhatnak ki, melyek fokozatosan délkeleti irányba terjednek. A zivatarokat viharos (55-80 km/h) széllökések, kisebb méretű jég (<2 cm), valamint intenzív csapadék kísérheti. Elsősorban északnyugaton egy-egy intenzív zivatar sem zárható ki (>80 km/h szél; ~1-2 cm jégátmérő). Éjszaka fokozatosan gyengül, megszűnik a zivatartevékenység és leginkább a keleti, északkeleti tájakra korlátozódik.

Vasárnap főként a déli, kora délutáni óráktól újabb hullámban lehet nyugat, északnyugat felől több helyen zivatarok képződésére számítani, amelyek leginkább a Dunántúlt érinthetik majd. A cellákhoz viharos (>55-70 km/h) szél, jégeső (<2 cm) és intenzív (15-20 mm) csapadék társulhat. Kiemelten a Dunántúl nyugati, délnyugati felében heves zivatar kialakulására is esély mutatkozik (> 80-85 km/h szél; >2 cm jégátmérő; felhőszakadás >25 mm).