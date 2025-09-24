Ázsia ExpresszSztárban Sztár All StarsMegasztárOtthon Start Program
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
19°C Székesfehérvár

Mercédesz, Gellért névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Több mint 18 kilós daganatot távolítottak el egy komáromi férfiból: „Tíz éve tudott arról, hogy valami nincs rendben”

daganat
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 24. 16:30
komáromműtétférfi
Orvosi bravúrt hajtottak végre a magyar sebészek. Félelemből hagyta nőni daganatát a komáromi férfi.
K. C.
A szerző cikkei

Megdöbbentő orvosi esetre derült fény. Ritka és rendkívül súlyos állapotban lévő férfi életét mentették meg a magyar szakemberek. Az összetett esett abból fakadt, hogy hiába tudott már egy évtizede a testében növekvő daganatról a férfi annyira rettegett az operációtól, hogy inkább nem kerített rá sort. A hasában növekvő elváltozás, azonban tovább nőtt, még minden közeli szervre nyomást helyezve. 

daganatot távolítottak el
Közel 19 kilós daganatot távolítottak el a komáromi férfi hasából / Fotó:  Pexels

Így van a férfi a daganat eltávolítása után

Az orvosi bravúr során egyébként nemcsak a teljes daganatot sikerült a sebészeknek eltávolítaniuk, de ráadásként majdnem minden szervét is megóvták. A műtét során végül csak azt a szervet kellett kivenni, amelyen a daganat keletkezett – írja a Parameter. 

A 18,6 kilogrammos daganat egyébként már eltorzította a hasfalát a 62 éves komáromi férfinek. 

„A műtét után jól érzem magam, és rendkívül hálás vagyok az orvosoknak és ápolóknak. Boldog vagyok, hogy eltávolították ezt a hatalmas daganatot, és hogy túl vagyok ezen a nehéz időszakon. Megkönnyebbültem, és hiszem, hogy most már nyugodtabb, egészségesebb élet vár rám” – mondta a 62 éves páciens a Parameternek. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu