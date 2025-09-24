Több mint 18 kilós daganatot távolítottak el egy komáromi férfiból: „Tíz éve tudott arról, hogy valami nincs rendben”

Megdöbbentő orvosi esetre derült fény. Ritka és rendkívül súlyos állapotban lévő férfi életét mentették meg a magyar szakemberek. Az összetett esett abból fakadt, hogy hiába tudott már egy évtizede a testében növekvő daganatról a férfi annyira rettegett az operációtól, hogy inkább nem kerített rá sort. A hasában növekvő elváltozás, azonban tovább nőtt, még minden közeli szervre nyomást helyezve.

Közel 19 kilós daganatot távolítottak el a komáromi férfi hasából / Fotó: Pexels

Így van a férfi a daganat eltávolítása után

Az orvosi bravúr során egyébként nemcsak a teljes daganatot sikerült a sebészeknek eltávolítaniuk, de ráadásként majdnem minden szervét is megóvták. A műtét során végül csak azt a szervet kellett kivenni, amelyen a daganat keletkezett – írja a Parameter.

A 18,6 kilogrammos daganat egyébként már eltorzította a hasfalát a 62 éves komáromi férfinek.

„A műtét után jól érzem magam, és rendkívül hálás vagyok az orvosoknak és ápolóknak. Boldog vagyok, hogy eltávolították ezt a hatalmas daganatot, és hogy túl vagyok ezen a nehéz időszakon. Megkönnyebbültem, és hiszem, hogy most már nyugodtabb, egészségesebb élet vár rám” – mondta a 62 éves páciens a Parameternek.