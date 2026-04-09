Hivatalos: Elítélték a Matthew Perry haláláért felelős Ketamin Királynőt

Matthew Perry, a Jóbarátok cinikus, de szerethető Chandler Bingje 2023 óta nincs köztünk, amikor is holtan találták a saját medencéjében. A boncolás eredményei után egyértelművé vált, hogy nagy dózisú ketamin hatása alatt távozott az élők sorából. A tragédiájával kapcsolatosan öt embert vettek elő, akik közül négyet már felelősségre vontak — legutóbbi tárgyalása tegnap zajlott.

Matthew Perryt azóta is gyászolják a Jóbarátok szereplői (Fotó: KGC-11/Northfoto)

A Ketamin Királynő elsírta magát, amikor meglátta Matthew Perry családját

Jasveen Sangha, akit Ketamin Királynőnek (Ketamine Queen) is neveztek, az utolsó volt abból az öt vádlottból, akiket bűnösnek talált az ügyészség Matthew Perry halálának kapcsán. Sangha tavaly szeptemberben vallotta be, hogy az ellene felhozott öt vádpont, melyek között a halálos kimenetelű drogterjesztés is szerepelt, mind igaz. A bíróság ennek tudatában 65 évig terjedő szabadságvesztést szabott volna ki számára, azonban még márciusban Sangha ügyvédei kérelmezték az enyhített büntetést, lévén, hogy büntetlen előéletű és lelkiismerettel, teljes mértékben elismerte az ellene felhozott vádakat.

A 42 éves nő ítélethirdetése tegnap zajlott. A tárgyalás során Jasveen Sangha még el is sírta magát, ahogy a színész családtagjaival kellett szembenéznie. Az esemény legszívszorítóbb pillanata az volt, amikor a színész mostohaanyja, Debbie Perry jutott szóhoz, aki egyenesen a Ketamin Királynőnek üzent.

A fájdalom, amit több száz, talán több ezer embernek okoztál, visszafordíthatatlan. Te okoztad ezt… Te, akinek elég üzleti tehetséged van ahhoz, hogy pénzt keress, azt az egyetlen utat választottad, amelyik fájdalmat okoz az embereknek. (…) Kérem, szabjanak ki ennek a szívtelen nőnek maximális börtönbüntetést, hogy ne árthasson más családoknak úgy, mint a miénknek!

Jasveen Sangha nem tagadta az ellene felhozott szavakat. Az utolsó szó jogán elmondta, hogy teljes mértékben tisztában van azzal, hogy a rossz döntései emberek életét tette tönkre és végtelenül szégyelli magát miatta.

A tárgyalás végén megszületett az ítélet: Jasveen Sanghat végül 15 év letöltendő börtönbüntetésre ítélték, ezzel a legnagyobb büntetést kapva az öt vádlott közül. Az utolsó vádlott, Eric Fleming tárgyalása júniusban veszi kezdetét.

A Jóbarátok szereposztása azóta is gyászolja a színészt

Matthew Perry Chandler Bingként kapta meg a világi hírnevet a Jóbarátok című sorozatban, ahol évekig boldogította a rajongókat Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courtney Cox, Matt LeBlanc és David Schwimmer társaságában. Az évek során kiderült, hogy a színész nehéz lelke már a forgatásokat is megnehezítette, többször újra kellett venni jeleneteket, át kellett szervezni forgatásokat a színész hektikus életmódja miatt. Jennifer Aniston tavaly úgy nyilatkozott, hogy a maga kifordított módján Matthew Perry számára megváltás volt a halál, hisz az életében több volt a szenvedés, mint az öröm.