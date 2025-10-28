Két éve halt meg Matthew Perry: esélye sem volt a túlélésre – Pokoli részletek az utolsó pillanatairól

Már két éve, hogy nincs köztünk a ‘90-es évek egyik nagy nevettetője, Matthew Perry. A színész a Jóbarátok sorozat Chandler-jeként lopta be magát a rajongók és kollégái szívébe is. Halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, a tragédia óta eltelt két év sem enyhítette a hiánya miatt érzett fájdalmat.

Matthew Perry halálát 2 éve nem tudjuk feldolgozni (Fotó: ZUMAPRESS.com)

Matthew Perry örökre Chandler Bing marad

A kanadai származású Matthew Perry már a ‘80-as években is aktívan forgatott, de valódi hírnévre az 1994-ben induló Jóbarátok sitcommal tett szert. A szériában Chandler Bing karakterét alakította, aki Ross Geller szobatársa volt az egyetemen, így került be a 6 fős baráti társaságba. Chandler-t leginkább gúnyos viccei és szarkasztikus riposztjai miatt kedvelték meg a rajongók. De a szurkálódó kommentárjain túl Chandler igazi barátként tudott fellépni, ha arra volt szükség, és a többiek mindig, minden körülmények között számíthattak rá. A csapat egyik legokosabb és legtájékozottabb tagja volt, ennek ellenére a legjobb barátja Joey lett (Matt LeBlanc), akit az alkotók előszeretettel állítottak be butácska szépfiúnak.

Perry nemcsak a sorozatban alakította a folyton viccelődő srácot, hanem a kamerákon kívül is ebben a szerepben tetszelgett. Amikor először került a People magazin címlapjára, elküldte a számot egy régi iskolai tanárának, aki egyszer azt mondta neki, hogy semmi nem lesz belőle, ha mindig csak a viccekkel van elfoglalva.

Chandler szerepe hálás feladat volt Perry-nek, aki kollégái szerint is igazi “osztály bohóca” volt, mintha csak önmagát alakította volna. A sorozat készítői, David Crane és Marta Kaufman annyira szerették Perry humorát, hogy rendszeresen belefoglalták a vicceit a forgatókönyvbe. A Jóbarátok stábjából Jennifer Anistonnal különösen szoros kapcsolatot ápolt. Évekkel később napvilágot látott az a kis titok is, hogy a színész teljesen bele volt habarodva a Rachel szerepét játszó színésznőbe. Aniston a legnehezebb pillanatokban is Matthew Perry mellett állt, amikor alkohol és gyógyszerproblémái már tarthatatlanná váltak.