Két éve halt meg Matthew Perry: esélye sem volt a túlélésre – Pokoli részletek az utolsó pillanatairól

Már két éve, hogy nincs köztünk a ‘90-es évek egyik nagy nevettetője, Matthew Perry. A színész a Jóbarátok sorozat Chandler-jeként lopta be magát a rajongók és kollégái szívébe is. Halála pótolhatatlan űrt hagyott maga után, a tragédia óta eltelt két év sem enyhítette a hiánya miatt érzett fájdalmat.
A kanadai származású Matthew Perry már a ‘80-as években is aktívan forgatott, de valódi hírnévre az 1994-ben induló Jóbarátok sitcommal tett szert. A szériában Chandler Bing karakterét alakította, aki Ross Geller szobatársa volt az egyetemen, így került be a 6 fős baráti társaságba. Chandler-t leginkább gúnyos viccei és szarkasztikus riposztjai miatt kedvelték meg a rajongók. De a szurkálódó kommentárjain túl Chandler igazi barátként tudott fellépni, ha arra volt szükség, és a többiek mindig, minden körülmények között számíthattak rá. A csapat egyik legokosabb és legtájékozottabb tagja volt, ennek ellenére a legjobb barátja Joey lett (Matt LeBlanc), akit az alkotók előszeretettel állítottak be butácska szépfiúnak.
Perry nemcsak a sorozatban alakította a folyton viccelődő srácot, hanem a kamerákon kívül is ebben a szerepben tetszelgett. Amikor először került a People magazin címlapjára, elküldte a számot egy régi iskolai tanárának, aki egyszer azt mondta neki, hogy semmi nem lesz belőle, ha mindig csak a viccekkel van elfoglalva.
Chandler szerepe hálás feladat volt Perry-nek, aki kollégái szerint is igazi “osztály bohóca” volt, mintha csak önmagát alakította volna. A sorozat készítői, David Crane és Marta Kaufman annyira szerették Perry humorát, hogy rendszeresen belefoglalták a vicceit a forgatókönyvbe. A Jóbarátok stábjából Jennifer Anistonnal különösen szoros kapcsolatot ápolt. Évekkel később napvilágot látott az a kis titok is, hogy a színész teljesen bele volt habarodva a Rachel szerepét játszó színésznőbe. Aniston a legnehezebb pillanatokban is Matthew Perry mellett állt, amikor alkohol és gyógyszerproblémái már tarthatatlanná váltak.
A függősége okozta hízás miatt a Warner Bros. fejesei kőkeményen beleálltak a színészbe, és megfenyegették, hogy kiteszik a sorozatból, ha nem tesz valamit. Így Jennifer Aniston lett a személyi edzője, és segített neki leadni a felesleget.
A színész saját bevallása szerint már 14 éves kora óta küzdött az alkoholhoz fűződő egészségtelen viszonyával, ami az évekkel és a showbiznisszel egyre rosszabb lett. Az alkohol mellé súlyos gyógyszerfüggőség is társult. Több ízben járt különböző elvonókúrákon és kórházi kezeléseken. Szám szerint 65 alkalommal járta meg a detoxot, 6000 AA gyűlésen vett részt, 14 műtétet élt túl és majdnem belehalt egy 2019-es komplikációba. Egész életében küzdött a démonjaival és a függőségével. 2022-ben megjelent könyvében, a Jóbarátok, szerelmek és az a Rettenet című életrajzban így ír a gyógyulást megelőző időszakról:
Ha akkor meghalok, ugyan sokkolta volna az embereket, de senkit nem lepett volna meg a halálhírem. Rémisztő dolog ezzel együtt élni.
A halálát megelőző időszakban azonban mintha kezdett volna egyenesbe jönni az élete. Egy ideje tiszta volt, pszichiáter kezelte, maga 2022-ben nyilatkozott is erről, nem sokkal azelőtt, hogy bekövetkezett volna a végzetes túladagolás...
A színészre otthonában találtak rá, a medencében lebegett eszméletlenül. A halottkém jelentése szerint ketamin-túladagolás okozta a halálát. Az ügyben nyomozás indult, ugyanis Perry már jó ideje a pszichiátere felügyelete alatt ketamin terápiát folytatott, így az ettől eltérő legkisebb adag is halálos kimenetelű volt. Az ügyben 5 embert tekint felelősnek a rendőrség, 2 orvost, egy dílert, Perry személyi asszisztensét és egy közvetítő személyt.
Amit eddig biztosan tudunk, hogy az ügyészség álláspontja szerint ez az 5 ember felelős a színész haláláért, mert “kihasználták a sérülékenységét és szerekhez fűződő viszonyát, mely ellen egész életében küzdött.” A halálos dózist Perry személyi asszisztense adta be, aki semmilyen orvosi előképzettséggel nem rendelkezett, így ez tovább súlyosbítja az ügyet. Matthew Perry halála azon szörnyű tragédiák sorát erősíti, amik felett az ember értetlenül áll. Alig egy évvel később, hogy a színész elindult volna a felépülés útján, bekövetkezett a tragédia. Hiánya betölthetetlen űrt hagy maga után mind a rajongók, mind színésztársai számára.
