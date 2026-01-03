Két évvel a halála után méltó sírfeliratot kapott Matthew Perry

Matthew Perry sírhelye jelentős, a Jóbarátokhoz kapcsolódó változtatáson esett át, több mint két évvel a színész halála után – közölte az eonline. A színész 2023-ban, ketamin-túladagolásban hunyt el.

Több mint két évvel halála után Matthew Perry végre méltó névtáblát kapott sírhelyére

Fotó: KGC-11 / Northfoto

Az 54 éves korában, tragikusan elhunyt Matthew Perry végre méltó névtáblát kapott sírhelyére, amelyen a nevén kívül egy különleges tisztelgés is szerepel, mely a Jóbarátok Chandler Bingjére, Perry kétségtelenül legismertebb szerepére utal.

Az Entertainment Weekly ellátogatott a Jóbarátok sztárjának végső nyughelyére, a Los Angeles-i Hollywood Hillsben található Forest Lawn Memorial Parkba, ahol egy fényes, új emléktáblát fedezett fel azon a részen, amely egészen eddig jelöletlen volt.

Matthew Langford Perry

– áll az emléktábla első sorában, ezt követik születési és halálozási dátumai, majd a tisztelgés:

Szeretett — Barát

— amely egyértelmű utalás a Jóbarátok című, hatalmas sikerű sorozatban játszott szerepére.

Az EW korábbi, 2025. november 25-i látogatásakor ugyanez a fal még jelöletlen volt.

A hatalmas kiterjedésű temetőben számos további híres szórakoztatóipari személyiség nyugszik, többek között Brittany Murphy, Paul Walker, John Ritter, Buster Keaton, Bill Paxton, Stan Laurel és David Carradine.

A Jóbarátok rajongói számára különösen figyelemre méltó, hogy Matthew Perry nyughelyétől mintegy 15 perces sétára található John Aniston sírja, aki a sztár egykori kollégájának és közeli barátjának, Jennifer Anistonnak az édesapja volt. John Aniston 89 éves korában hunyt el, kevesebb mint egy évvel Matthew Perry halála előtt.