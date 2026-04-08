Matthew Perry mostohaanyja megrázó vallomást tett a bíróságon: "Maximális börtönbüntetést szabjanak ki..."

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 08. 17:15
Debbie Perry megrázó vallomást tett a bíróságon. Matthew Perry mostohaanyja a legsúlyosabb büntetést követeli a 'Ketamin királynőnek'.
Fekete Ágnes
Három évvel Matthew Perry halála után a színész mostohaanyja megrázó vallomást tett a bíróságon. Debby Perry arra kérte a bírót, hogy szabjon ki maximális büntetést a 'Ketemin királynőre', Jasveen Sanghara. 

Matthew Perry 2023. október 28-án hunyt el ketamin-túladagolás következtében
  • A Jóbarátok Chandlerje 2023. október 28-án hunyt el
  • Matthew Perry halálának oka: ketamin-túladagolás okozta eszméletvesztés, majd ezt követően fulladás volt
  • A nyomozás során több személy ellen indult eljárás, köztük az ügyészség által elnevezett 'Ketamin királynő' ellen is
  • A színész mostohaanyja megrázó vallomást tett a bíróságon: igazságot követel.

Matthew Perry mostohaanyja megrázó vallomást tett a bíróságon

Matthew Perry halála 2023 októberében sokkolta a világot, de a család számára a fájdalom azóta sem csillapodott. Most, három évvel később a színész mostohaanyja, Debbie Perry nyilvánosan is megszólalt egy bírósági nyilatkozatban, amelyet a felelősök elleni eljárás részeként nyújtott be. A színész mostohaanyjának nyilatkozata rendkívül érzelmes és szókimondó volt. Azt hangsúlyozta, hogy a család által átélt veszteség 'visszafordíthatatlan', és nemcsak rájuk, hanem sok más érintettre is mély hatást gyakorolt:

A fájdalom, amit több száz, talán több ezer embernek okoztál, visszafordíthatatlan. Te okoztad ezt… Te, akinek elég üzleti tehetséged van ahhoz, hogy pénzt keress, azt az egyetlen utat választottad, amelyik fájdalmat okoz az embereknek.

Matthew Perry a Jóbarátok Chandlerjeként vált világszinten ismertté
Debbie Perry a legsúlyosabb büntetést követeli

Matthew Perry mostohaanyja nem fogta vissza magát, levelében egyértelműen a lehető legsúlyosabb büntetés kiszabását kérte a vádlott, vagyis a 'Ketamin királynő' számára. A bírósághoz intézett kérésében Debbie Perry azt is hangsúlyozta, hogy a maximális büntetéssel nemcsak igazságot szolgáltatnának, hanem egyfajta védelmet is más családok számára. Azt szeretné, ha az elkövető többé nem árthatna senkinek:

Kérem, szabjanak ki ennek a szívtelen nőnek maximális börtönbüntetést, hogy ne árthasson más családoknak, mint a miénknek!

Ítélethirdetés Matthew Perry halálának ügyében

Az ügy különösen súlyos, mivel a vád szerint a háttérben egy egész hálózat működött. A 'Ketamin királynő', vagyis Jasveen Sangha pedig csak az egyike annak az 5 vádlottnak, akit az ügyészek bűnösnek találtak a nyomozás alapján. A másik négy érintett - két orvos, egy közvetítő és Matthew Perry asszisztense - már mind vádalkut kötöttek. A Jasveen Sangha korábban már bűnösnek vallotta magát, az ő ítélethirdetése a mai nap során várható. 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
