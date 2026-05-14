„Azt hittem, van még időnk” – Szívszorító titkot őriz filmes édesanyja haláláról Macaulay Culkin

A világ Kevin McCallistereként megismert Macaulay Culkin és Catherine O’Hara kapcsolata messze túlmutatott a filmstúdión. Amikor az év elején, 71 éves korában elhunyt a színésznő – akinek halálát tüdőembólia okozta –, Culkin összeomlott.

Macaulay Culkin és Catherine O'Hara között a valóságban is szoros kötelék alakult ki az évek során Fotó: Photo12 via AFP / afp

Akkor csak ennyit tudott kipréselni magából:

Mama. Azt hittem, van még időnk. Többet akartam. Melletted akartam ülni egy székben. Hallottalak, de annyi minden volt még, amit el akartam mondani. Szeretlek. Később találkozunk.

A gyász azonban nem enyhült az idővel, sőt, a színész most a Gentleman’s Journalnak adott interjújában bevallotta: van valami, ami nem hagyja nyugodni.

Macaulay Culkin bűntudattal küzd: „Befejezetlen ügyünk volt”

Culkint különösen fájdalmasan érintette a tragédia, hiszen alig néhány héttel korábban még együtt ünnepeltek, amikor megkapta saját csillagát a Hollywoodi Hírességek Sétányán. O’Hara ott is úgy beszélt róla, mintha a saját fia lenne, méltatva a tehetségét és a kitartását.

Amikor Catherine januárban elment, az nagyon szíven ütött. Túl hamar történt. Úgy éreztem, maradtak még befejezetlen ügyeink. Határozottan úgy érzem, maradt egy lezáratlan ügyem vele. Úgy érzem, tartoztam neki egy szívességgel és én nem szeretem, ha kifizetetlen adósságom van

– magyarázta a színész.

Fogyatkozik a nagy csapat

Nem O’Hara az első, akit a legendás karácsonyi film stábjából el kellett búcsúztatnia. A filmes apuka, John Heard 2017-ben hunyt el szívrohamban, de már nincs az élők sorában a rezesbanda vezetőjét alakító John Candy, és a hólapátos szomszéd, Roberts Blossom sem – írja a LADbible.

Culkin keserédesen jegyezte meg, hogy gyerekszínészként ez a sors jutott neki: végignézni a gárda távozását.

Én leszek az egyik utolsó, aki még talpon marad ebből a korszakból

– mondta a színész, aki bár felnőtt, a szívében még mindig az a kisfiú, aki várja haza az anyukáját. Csakhogy Catherine O’Hara most már nem ér haza karácsonyra.