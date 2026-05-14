Hatalmas örömhírt jelentett be Csórics Balázs, özönlenek a gratulációk

Szívtipró színész 2014-től 2020-ig alakította Vida Rudolfot a Barátok köztben, de olyan sorozatokban is feltűnt, mint a S.E.R.E.G. Csórics Balázs ma már asztrológusként dolgozik, második házassága előtt meg is nézte kettejük képletét, hogyan tudnak majd együtt működni párként. Úgy látszik, nagyon jól, mert most a sorozatszár bejelentette: úton van első közös gyermekük.

Csórics Balázs felesége ritkán jelenik meg férjével társasági eseményeken (Fotó: MW archív)

Csórics Balázs apuka lesz

Válása után hamar újra szerelembe esett a színész, és úgy tűnik, a nagybetűs igazit találta meg kedvese, Dajka Dalma személyében. Csórics Balázs nem is várt sokat a lánykéréssel, mindössze néhány hónap után, már márciusban feltette a nagy kérdést. Ezek után Csórics Balázs esküvőjére sem kellett sokat várni, múlt héten mondták ki a boldogító igent.

„Teljesen egyértelmű volt minden, amikor először találkoztunk” – mesélte korábban a Barátok közt sztárja, aki tavaly titokban vette feleségül élete szerelmét.

De nagyon sokat gondolkoztam az elmúlt években azon, hogy két dolog van, ami szerintem egy kapcsolatot nagyon meg tud határozni. Az egyik természetesen az idő, és hogy hogy kezelitek az idővel felmerülő dolgokat. A másik pedig, amit egy kanadai klinikai szakpszichológus mondott, hogy a házasság az, ami teljesen más kontextusba helyezi a szokásaitokat. Nem az a kérdés, hogy két légyott között, hogy viseled azt, ahogy a másik vakarja a fejét, hanem hogy a következő 80 évben hogy viseled. Szóval bennem az volt, hogy ha tudod, akkor tudod, hogy ő az, és mi tudtuk.

A házaspár azóta is hatalmas boldogságban él, sőt most kiderült, szerelmük gyümölcse is úton van, a cuki bejelentő fotót ITT tudod megnézni.

Az asztrológiát is segítségül hívta a házasságában

Nem titok, hogy a színész az elmúlt években mélyen beleásta magát az asztrológiába, ami a párkapcsolatában is segítségére van, igaz nem szerelmi horoszkópokon keresztül, ahogy sokan gondolják.

„Nyilván megnéztem kettőnk képletét, de én alapvetően az asztrológiáról is azt gondolom, hogy nem azt mutatja meg, hogy két ember működik-e, hanem, hogy két ember hogyan tud együtt működni. Ahogy én tapasztalom, az asztrológia sebrendszerek és képességek összessége, és akkor lehet tudni, hogy bennem mi kapcsol be különböző parákat, és azokra ő hogyan fog reagálni. A mindennapi életben azért ez jelent kihívásokat, de szerintem nagyon szépen tudunk együttműködni.”