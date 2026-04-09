„A végén már nem sokat beszélt” – Megrázó titkokat árult el a Reszkessetek, betörők! sztárjának utolsó napjairól a testvére

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 09. 14:15
Bár az egész világ gyászolja a januárban elhunyt Catherine O’Harát, a családja csak most tudott beszélni a tragédia fájdalmas részleteiről. A színésznő bátyja, Michael megtörten vallott arról, hogyan üzent neki a túlvilágról az imádott testvére, mielőtt örökre lehunyta a szemét.
A Reszkessetek, betörők! és a Schitt's Creek sztárja január 30-án távozott az élők sorából egy hirtelen fellépő tüdőembólia következtében, mialatt végbélrákkal is küzdött. Bár Catherine O’Hara egy évig harcolt a gyilkos kórral, a halála mégis mindenkit váratlanul ért. Bátyja, Michael P. O’Hara most saját podcastjében tárta fel, hogy a végzetes nap előtt különös, már-már természetfeletti élményben volt része.

Szívszorító részleteket árult el a gyászoló testvér: így töltötte utolsó napjait a súlyos beteg Catherine O'Hara

Valójában, bármilyen furcsán is hangzik, pár nappal a halála előtt álmodtam a húgomról. Megöleltem őt, ami csodálatos volt. Azt hiszem, ez volt a búcsúnk

– emlékezett vissza a férfi.

Már nem tudtak beszélni

Michael elárulta, hogy az utolsó napokban a telefonos beszélgetések majdhogynem lehetetlenné váltak. A rákbetegség és a gyengeség miatt Catherine már nem nagyon akart beszélni, így a testvérének nem maradt más, mint a remény és a különös álmok.

A végén már nem igazán beszélt. Nem lakott közel, Los Angelesben volt, én pedig messze tőle

– mesélte Michael. Az álmaiban azonban a színésznő boldog volt: egy házat újított fel a túlvilágban, és pont olyan energikus volt, mint karrierje csúcsán – írja a Metro.

Nincs folytatás a legendás Catherine O’Hara nélkül

A gyász nemcsak a családot, hanem Hollywoodot is megrázta. Dan Levy, a Schitt’s Creek alkotója és Catherine sorozatbeli fia, zokogva látogatott el a forgatási helyszínekre. Bár terveztek folytatást a sikersorozathoz, Levy most pontot tett a találgatások végére: Catherine nélkül nincs többé show.

Nagyon nehéz itt lenni. Rengeteg emlék köt hozzá... Csak ezekbe tudok kapaszkodni

– mondta a könnyeivel küszködve Levy, aki korábban csak úgy hívta a színésznőt: az „egyik legnagyobb királynő”.

Catherine O’Hara utolsó alakításáért posztumusz díjat kapott, de a legnagyobb öröksége mégis az a szeretet, amit a családja és a rajongói éreznek iránta. 

 

