Most jött a szörnyű hír: Kisiklott egy vonat Magyarországon, sérültek is vannak

A Magyar Nemzet írja, hogy kisiklott a Békés intercity Gyoma közelében. A balesetben ketten megsérültek, egy ember könnyebben, egy pedig súlyosabban – utóbbit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

A MÁV-csoport vezérigazgatója, Hegyi Zsolt azt is közölte, hogy a vonatszerelvény négy kocsija hagyta el a síneket, nagyjából 300 méteren szántotta fel a pályát. A baleset okát kivizsgálják, a mentés ezekben a percekben is zajlik.