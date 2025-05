Döbbenetesen néz ki a Mary Poppins 90 éves legendája: Julie Andrews képtelen megöregedni

Andrews a természetes bája 90 körül is jól látható. A színésznő 2022-ben vette át az AFA életműdíját, és továbbra is aktív, jelenleg a fentebb említett Bridgerton 4. évadának a felvételein dolgozik. A színésznő naptárában egyelőre nincs több filmes előjegyzés, viszont rendszeresen lép fel Londonban, ad önálló esteket és nyilatkozik számára fontos témákban, úgy mint a gyermek- és állatvédelem. Sok hollywoodi sztárral ellentétben Andrews nemet mondott a szikére és a természetes öregedést választotta. Bár néhány pletyka szerint azért kisebb beavatkozásokat bevállalt, de a képeit elnézve, ha így is történt, közel a 90-hez még mindig bámulatosan gyönyörű a sztár.

A Mary Poppins és A muzsika hangja a Disney+ kínálatában érhetők el.