Szenzációs bejelentés: újra együtt Demi Lovato és Joe Jonas

Demi Lovato hatalmas meglepetést okozott rajongóinak, amikor csatlakozott a Jonas Brothers turnéjához New Jersey-ben, a JONAS20 jubileumi koncertjükön. A fellépés során újra életre keltek a jól ismert dalok, amelyek sokak tinédzserkorát meghatározták.

Demi Lovato és Joe Jonas újra együtt a színpadon Fotó: ZUMAPRESS.com / Northfoto

Joe a koncert közben így szólt a közönséghez:

Majdnem tíz év telt el azóta, hogy utoljára előadtuk ezeket a dalokat.

Erre Demi nevetve hozzátette:

Lehet, hogy még régebben volt.

A két előadó története egészen 2007-ig nyúlik vissza, amikor a Camp Rock forgatásán találkoztak először. Bár kapcsolatuk csak 2010-ben kezdődött, nem tartott sokáig. Mégis, rövid románcuk óriási kulturális hatást gyakorolt az akkoriban felnövő generációra.

Egy 2010 márciusi Access Hollywood interjúban erősítették meg, hogy egy párt alkotnak, ám kevesebb mint 48 órával azután szakítottak, hogy a Teen Vogue júniusi számának közös címlapja megjelent.

Joe később így emlékezett vissza:

Amikor találkoztam Demivel, azonnal tudtam, hogy a barátságunk nagyon erős. Nem akarom ezt soha elveszíteni.

Demi 2013-ban az ABC Nightline News-nak nyilatkozva őszintén beszélt a szakításról:

Kapcsolatban voltunk, majd szakítottunk, és egy ponton nagyon mérges voltam rá.Most szerencsére elmondhatom, hogy ő és a testvére, Nick mindig is ott voltak nekem, szó szerint családtagok, olyanok, mint a testvérek. Nagyszerű barátság van köztünk. És lehet, hogy nem vagyunk olyan közel egymáshoz, mint régen, de ez rendben van.

Pletykák szerint a Disney ikonikus duója, Joe és Demi, egy harmadik Camp Rock-filmben is újra szerepelhet, 15 évvel az első film után. Ugyan hivatalos megerősítés még nincs, az viszont biztos, hogy legalább egy estére újra együtt láthattuk őket a színpadon, és ez önmagában is nosztalgikus varázslat volt - írja a Cosmopolitan.