Igaz a hír, jön a Rocktábor 3! - a Jonas Brothers és Demi Lovato is részt vesznek benne

Most már hivatalos, a Disney megadta a zöld jelzést, már forog a kétezres évek nagysikerű tinifilmje, a Rocktábor harmadik része. A régi stábból visszatérnek a legnagyobb kedvencek. A nemrég közös koncertet adó Jonas Brothers és Demi Lovato producerként és vendégszereplőként is felbukkannak majd a moziban.
A Rocktábor első két részében az akkor még zsenge testvértrió, Sophie Turner volt férje Joe Jonas, Nick Jonas és Kevin Jonas rabolták el tinilányok millióinak szívét, köztük az énekesnő Demi Lovato-ét is, aki a Joe Jonas által alakított Shane-nel bonyolódott romantikus viszonyba. A csapat ismét feléleszti a régi karaktereket, de nem csak őket láthatjuk viszont a képernyőn. Maria Canals-Barrera, a szintén Disney gyártású Varázslók a Wawerly helyről sztárja is felbukkan Connie szerepében. A régiek mellett csupa új arccal is bővül a franchise. Liamani Segura, akit az Utódok filmekben is láthatunk, Sage szerepét ölti magára, Malachi Barton (Zombies 4: Dawn of the Vampires) Fletch karakterét, Lumi Pollack (Electric Bloom) Rosie-ként lesz látható, az újonc Hudson Stone Desi szerepében, Casey Trotter (The Thundermans) Cliff-et kelti életre, Ava Jean pedig Madisont.
A Jonas Brothers visszatér Shane, Nate és Jason Gray szerepeiben a “Connect 3” nevezetű együttesként. A történet folytatódik, amikor a fiúk elbuknak egy nagy turnélehetőséget, úgyhogy visszatérnek a Rocktáborba, hogy újra felfedezzék magukat. A régi arcok mellett izgalmas újakkal is megismerkednek, az események pedig fokozódnak, amikor esélyük nyílik kedvenc együttesük előzenekaraként fellépni. A történetben új barátságok születnek, és kiderül, hogy a régiek kiállják-e az idő próbáját, illetve szerelmek is szövődnek.
A Rocktábor egy nagyon fontos eleme a Disney csatorna eredeti játékfilmes örökségének. A fülbemászó dallamok, a szerethető és felejthetetlen karakterek mindenki kedvencévé tették a filmeket, amik most a Rocktábor 3-mal nyugvópontra érkeznek. A Jonas Brothers és Demi Lovato visszatérésével pedig feléleszthetjük és bemutathatjuk a franchise-t az új, fiatalabb generációnak is
A Jonas Brothers és Demi Lovato visszatérésével pedig feléleszthetjük és bemutathatjuk a franchise-t az új, fiatalabb generációnak is” – nyilatkozta Ayo Davis, a Disney Branded Television elnöke. A Rocktábor (2008), és a Rocktábor 2 – A záróbuli (2010) még mindig vezetik a top 10-es Disney Channel Original Movies listáját, így több mint 10 évvel később is hatalmas rajongótáborral rendelkeznek.
